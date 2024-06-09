Паштет из опоссума, тушеный крокодил и черви: самые странные консервы мира

Многие слышали о шведских консервах под названием сюрстремминг, которые готовят из консервированной квашеной салаки. Однако это не единственный продукт в жестяной банке, который может удивить. В мире существуют и куда более специфичные лакомства.

Бургер

Такие консервы едва ли понравятся даже самым ярым поклонникам фастфуда. Размякшая булочка и невнятного вида мяса мало у кого вызовут аппетит. Тем более, что стоит подобный бургер даже дороже обычного.

Источник фото: Legion-Media

Паштет из опоссума

Этот продукт можно отыскать в США. Американцы верят, что у опоссума, как и у кошки, девять жизней, а значит одной можно пренебречь, чтобы приготовить необычное лакомство. В местных кулинарных изданиях даже описан подробный рецепт. Помимо освежеванного животного, вам понадобятся лук, горчица, тимьян, лавровый лист, белое вино и специи.

Скорпион в банке

Любителям кухни Юго-Восточной Азии эти необычные консервы могут прийтись по вкусу. Перед тем как утрамбовать членистоногое, его обжаривают с большим количеством специй. При тепловой обработке яд разрушается и скорпиона становится безопасно употреблять в пищу. Говорят, что блюдо понравятся тем, кто обожает морепродукты.

Черви

Богатый белком продукт производят в Таиланде. Так называемые бамбуковые черви являются личинками травяной моли. Сперва их жарят в масле, а затем расфасовывают по банкам.

Источник фото: Legion-Media

Личинки шелкопряда

Консервированные личинки шелкопряда — еще одно популярное блюдо в Азии. Их пакуют вместе с имбирем и другими приправами. По вкусу лакомство напоминает мякоть краба.

Крокодил

Еще одна «жемчужина» азиатской кухни — консервы из крокодила. Мясо готовят в соусе карри, так что на выходе оно напоминает тушенку. Попробовать деликатес можно в Таиланде и Вьетнаме.

Источник фото: Legion-Media

Кобра

Полакомиться настоящей змеей можно в Африке. Обойдется это недешево, но местные непременно уверят туриста в том, что кобра исцелит его от всего на свете. За баночку в 200 граммов придется отдать не менее 15 долларов. Также можно отыскать и консервы из питона.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media