Перекресток истории. Что скрывается под землей площади Восстания в Петербурге?

В XVIII веке площадь Восстания представляла собой болотистый пустырь. Впрочем, и свое нынешнее название она получила не сразу. В 1765 году здесь появилась скромная деревянная Знаменская церковь, названная в честь чудотворной иконы. Через 30 лет ее перестроили в камне, а вокруг начал формироваться район.

Революция вокзалов и площадей

После 1840 года место у церкви начало превращаться в обустроенную площадь. Рядом появился Николаевский вокзал, который сейчас называется Московским. Его открытие превратило Знаменскую площадь в главные ворота Петербурга.

Памятник, который не любил даже царь

В 1909 году на площади водрузили памятник Александру III работы Трубецкого. Монумент вызвал скандал: император напоминал былинного богатыря на грузной лошади. Николай II назвал его «карикатурой», а после революции на постаменте высекли едкие стихи Демьяна Бедного. В 1937 году памятник «сослали» в Русский музей, а в 1994-м он «переехал» во двор Мраморного дворца.

Февраль 1917: где рождалась новая эпоха

Здесь кипели главные события Февральской революции: демонстрации, баррикады, столкновения с казаками. В 1918 году площадь переименовали в честь этих событий. Знаменская церковь была закрыта в марте 1938 года, а в марте 1941-го ее разобрали, чтобы освободить место для станции метрополитена «Площадь Восстания».

Источник фото: commons.wikimedia/ This photo was scanned by V. Turchaninov/ Общественное достояние

Блокадные страницы

В августе 1941 года площадь превратили в крепость: установили долговременные огневые точки. С Московского вокзала уходили поезда с эвакуированными и музейными ценностями. Последний состав отправился 29 августа — вскоре началась блокада, сообщает Петербург Центр.

Послевоенное перерождение

В 1955 году открылась станция метро «Площадь Восстания» — первая в городе с двумя выходами. Ее вестибюль украсили барельефы с революционными сценами. А в 1985-м в центре площади вырос обелиск «Городу-герою Ленинграду» — 36-метровый гранитный шпиль с золотой звездой. Сегодня это место встреч, митингов и просто точка, где туристы фотографируются на фоне бронзовых фонарей в стиле XIX века.

Что скрывает асфальт?

Под площадью — настоящий лабиринт: коммуникации XIX века, бомбоубежища блокадных лет и тоннели первой линии метро. А еще, говорят, где-то здесь замурованы фрагменты фундамента Знаменской церкви - но археологи их так и не нашли.