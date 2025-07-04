Петербургские окна под землей: почему первые этажи уходят вниз?

Туристы удивляются и спрашивают: почему так? Неужели город уходит под землю? Давайте разберемся!

Петербург – город с загадками, это знают все. И одна из таких загадок – это первые этажи старых домов, окна которых словно "вросли" в землю.

Туристы смотрят и диву даются. Местные, конечно, уже привыкли. Но приезжим интересно – что это за "цокольные этажи" такие? И почему они так низко?

Что такое "цокольные этажи"? Смотрим на Зимний дворец!

Даже у самого Зимнего дворца, знаменитого Эрмитажа, можно увидеть такие окна на уровне земли. Многие туристы, когда заходят в старые дома, говорят, что сразу попадают как будто в полуподвал.

Для тех, кто приехал из городов, где такого нет, это кажется очень необычным. Сразу возникают вопросы: что это такое? Почему так строили? И не проваливается ли город под землю?

Мифы и домыслы: Про "культурный слой" и нечищеные улицы

Конечно, сразу появляются разные догадки. Кто-то говорит про "культурный слой", мол, земля в городе наросла за 300 лет. Кто-то шутит, что раньше улицы не чистили, вот и уровень земли поднялся.

Даже смешную версию придумали, что питерцы такие упрямые, что не стали дома перестраивать, а просто двери в окнах прорубили! Но это, конечно, все неправда.

Ученые ищут ответы: А загадка остается!

Но вот что интересно: окна ниже уровня земли были еще до Петра Первого! Это видно на старых картинах и гравюрах. Получается, что дома эти стоят до сих пор? Ученые пытаются объяснить этот факт, но пока точного ответа нет.

Еще вопрос: зачем вообще строили такие цокольные этажи, да еще и с окнами на уровне земли? Ведь Петербург всегда был городом наводнений! Казалось бы, нужно строить дома повыше, на крепких фундаментах.

Наводнения и набережные: Простое объяснение от местных жителей

А ответ, оказывается, простой. Как говорят местные: "Ларчик просто открывался!". После каждого наводнения в Петербурге старались делать набережные выше.

Землю подсыпали, улицы поднимали. Раньше улицы были мощеные брусчаткой. А потом поверх брусчатки стали класть асфальт. И так много раз, слой за слоем.

Получается, что уровень улиц со временем поднимался, а первые этажи оставались на прежнем уровне. Вот и получалось, что окна оказывались ниже земли.

Как одна жительница старого дома рассказала: раньше, чтобы войти в подъезд, надо было подниматься на три ступени, а сейчас – спускаться на три ступени вниз!

Версия специалистов: Косогоры, террасы и глубокие фундаменты

Но есть и другие объяснения от специалистов. Говорят, что улицы поднимали не только из-за наводнений. Часто новые слои дорожного покрытия клали прямо поверх старых.

Кроме того, Петербург стоит на холмистой местности, на косогорах. Когда строили новые дома, площадки выравнивали, делали такие ровные "террасы".

И получалось, что новые дома стояли ровно, а старые дома, которые были ниже по склону, оказывались частично засыпанными землей. Иногда окна закладывали кирпичом, а иногда оставляли углубления для света.

И еще одна версия – про глубокие фундаменты. В России всегда старались делать фундаменты очень глубокими, больше двух метров.

И цокольные этажи строили специально, чтобы использовать подвальное или полуподвальное пространство. Там могли жить слуги или бедные люди, студенты, чиновники. И окна в таких этажах просто неизбежно оказывались ниже улицы.