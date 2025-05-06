Почему петербургские учителя получают меньше, чем в других регионах: обнародована грустная статистика

По данным рекрутингового сервиса, средняя зарплата учителя в Санкт-Петербурге к маю 2025 года составила 60,8 тысяч рублей. Несмотря на внушительную сумму, Петербург оказался лишь на 11-м месте в российском рейтинге по этому показателю, уступив многим другим регионам.
Это вызывает вопросы о причинах такого невысокого положения и о том, насколько реальна эта средняя зарплата для большинства педагогов города.
Сравнение с другими регионами: Москва и Дальний Восток в лидерах
Как пишет «Деловой Петербург», в Москве средняя зарплата учителя значительно выше — более 81,1 тысячи рублей.
Высокие зарплаты также зафиксированы на Дальнем Востоке: в Камчатском крае — 80 тысяч рублей, в Магаданской области — 75 тысяч рублей.
Такие значительные различия в заработной плате говорят о неравномерном распределении ресурсов в стране и о сложной ситуации на рынке труда для педагогов в разных регионах. Петербург, несмотря на высокий уровень жизни, не может конкурировать с Москвой и Дальним Востоком в вопросе зарплаты учителей.
|Регион/Показатель
|Средняя зарплата учителя, тыс. руб.
|Примечания
|Москва
|81,1
|Самая высокая по стране
|Камчатский край
|80,0
|Магаданская область
|75,0
|Санкт-Петербург
|60,8
|11-е место в стране
|Мурманская область (СЗФО)
|60,0
|Входит в топ-3 на Северо-Западе
|Архангельская область (СЗФО)
|55,0
|Входит в топ-3 на Северо-Западе
|Новгородская область
|35,0
|Предлагают работодатели
|Средняя по России
|54,6
|Рост средней зарплаты в Петербурге (год)
|+21%
|С 50,3 тыс. до 60,1 тыс. рублей за год
|Нехватка учителей в Петербурге (год)
|+19%
|Рост вакансий за год
Нехватка учителей: проблема для Санкт-Петербурга
По итогам I квартала 2025 года в Санкт-Петербурге работодатели искали более 2,7 тысяч учителей. По сравнению с тем же периодом 2024 года нехватка учителей выросла на 19%. Это свидетельствует о серьезной проблеме на рынке труда в сфере образования.
Несмотря на рост средних зарплат (с 50,3 тысяч до 60,1 тысячи рублей за год), город не может привлечь достаточное количество квалифицированных специалистов. Это осложняет ситуацию в образовательных учреждениях и может отрицательно сказаться на качестве образования.
Разрыв между запросами и предложениями: на примере Новгородской области
Наиболее резкий разрыв между запросами учителей и предложениями работодателей наблюдается в Новгородской области. Местные учителя запрашивают зарплату не ниже 50 тысяч рублей, а работодатели предлагают порядка 35 тысяч рублей.
Это свидетельствует о критической нехватке финансирования в сфере образования в этом регионе и о сложной ситуации для педагогов. Ситуация в Новгородской области — яркий пример проблем в сфере образования на уровне регионов.
Частные и государственные школы: разница в заработной плате и нагрузке
В частных школах Санкт-Петербурга учителя часто имеют более комфортную учебную нагрузку, но их зарплата иногда ниже, чем в государственных школах. Это объясняется различием в системах финансирования и управлении образовательными учреждениями.
Однако, низкая зарплата в частных школах — исключение из правила, так как как правило частные школы стремятся предоставлять высокую зарплату своим специалистам для привлечения квалифицированных кадров.
Невысокое место Санкт-Петербурга в рейтинге регионов по зарплатам учителей — серьезный повод для беспокойства. Проблема нехватки учителей требует немедленного решения.
Необходимо повышать зарплаты педагогов, совершенствовать систему финансирования образования и создавать более привлекательные условия для работы в школе. Только так можно обеспечить высокое качество образования и привлечь в профессию талантливых и мотивированных специалистов.