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Почему петербургские учителя получают меньше, чем в других регионах: обнародована грустная статистика

Опубликовано: 6 мая 2025 20:32
Учитель, деньги
Почему петербургские учителя получают меньше, чем в других регионах: обнародована грустная статистика
globallookpress/ Lantyukhov Sergey/ NEWS.ru; Maksim Konstantinov

Даже в Магадане и на Камчатке платят больше.

По данным рекрутингового сервиса, средняя зарплата учителя в Санкт-Петербурге к маю 2025 года составила 60,8 тысяч рублей. Несмотря на внушительную сумму, Петербург оказался лишь на 11-м месте в российском рейтинге по этому показателю, уступив многим другим регионам.

Это вызывает вопросы о причинах такого невысокого положения и о том, насколько реальна эта средняя зарплата для большинства педагогов города.

Сравнение с другими регионами: Москва и Дальний Восток в лидерах

Как пишет «Деловой Петербург», в Москве средняя зарплата учителя значительно выше — более 81,1 тысячи рублей.

Высокие зарплаты также зафиксированы на Дальнем Востоке: в Камчатском крае — 80 тысяч рублей, в Магаданской области — 75 тысяч рублей.

Такие значительные различия в заработной плате говорят о неравномерном распределении ресурсов в стране и о сложной ситуации на рынке труда для педагогов в разных регионах. Петербург, несмотря на высокий уровень жизни, не может конкурировать с Москвой и Дальним Востоком в вопросе зарплаты учителей.

Регион/Показатель Средняя зарплата учителя, тыс. руб. Примечания
Москва 81,1 Самая высокая по стране
Камчатский край 80,0
Магаданская область 75,0
Санкт-Петербург 60,8 11-е место в стране
Мурманская область (СЗФО) 60,0 Входит в топ-3 на Северо-Западе
Архангельская область (СЗФО) 55,0 Входит в топ-3 на Северо-Западе
Новгородская область 35,0 Предлагают работодатели
Средняя по России 54,6
Рост средней зарплаты в Петербурге (год) +21% С 50,3 тыс. до 60,1 тыс. рублей за год
Нехватка учителей в Петербурге (год) +19% Рост вакансий за год

Нехватка учителей: проблема для Санкт-Петербурга

По итогам I квартала 2025 года в Санкт-Петербурге работодатели искали более 2,7 тысяч учителей. По сравнению с тем же периодом 2024 года нехватка учителей выросла на 19%. Это свидетельствует о серьезной проблеме на рынке труда в сфере образования.

Несмотря на рост средних зарплат (с 50,3 тысяч до 60,1 тысячи рублей за год), город не может привлечь достаточное количество квалифицированных специалистов. Это осложняет ситуацию в образовательных учреждениях и может отрицательно сказаться на качестве образования.

Разрыв между запросами и предложениями: на примере Новгородской области

Наиболее резкий разрыв между запросами учителей и предложениями работодателей наблюдается в Новгородской области. Местные учителя запрашивают зарплату не ниже 50 тысяч рублей, а работодатели предлагают порядка 35 тысяч рублей.

Это свидетельствует о критической нехватке финансирования в сфере образования в этом регионе и о сложной ситуации для педагогов. Ситуация в Новгородской области — яркий пример проблем в сфере образования на уровне регионов.

Частные и государственные школы: разница в заработной плате и нагрузке

В частных школах Санкт-Петербурга учителя часто имеют более комфортную учебную нагрузку, но их зарплата иногда ниже, чем в государственных школах. Это объясняется различием в системах финансирования и управлении образовательными учреждениями.

Однако, низкая зарплата в частных школах — исключение из правила, так как как правило частные школы стремятся предоставлять высокую зарплату своим специалистам для привлечения квалифицированных кадров.

Невысокое место Санкт-Петербурга в рейтинге регионов по зарплатам учителей — серьезный повод для беспокойства. Проблема нехватки учителей требует немедленного решения.

Необходимо повышать зарплаты педагогов, совершенствовать систему финансирования образования и создавать более привлекательные условия для работы в школе. Только так можно обеспечить высокое качество образования и привлечь в профессию талантливых и мотивированных специалистов.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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