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Петербуржец оказался на грани жизни и смерти из-за ожогов борщевика

17 сентября 2024 12:40
Петербуржец оказался на грани жизни и смерти из-за ожогов борщевика
Петербуржец оказался на грани жизни и смерти из-за ожогов борщевика
Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Степень поражения тканей критическая.

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь 52-летнего мужчины, который получил тяжелые ожоги, предположительно от контакта с борщевиком. Пострадавший был доставлен в НИИ скорой помощи с ожогами коленных и локтевых суставов четвертой степени. Это крайне серьезное поражение, при котором разрушаются все ткани — от кожи до костей.

Инцидент произошел вечером 16 сентября, когда мужчину забрали у дома на улице Грибакиных. Его состояние критическое: он помещен в реанимацию, где врачи пытаются справиться с гиповолемическим шоком первой степени, вызванным обезвоживанием, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Сок борщевика, попадая на кожу, делает ее крайне чувствительной к солнечным лучам, что и приводит к сильным ожогам. В случае контакта важно быстро промыть пораженное место и избегать солнца несколько дней, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения.

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Автор:
Ольга Хромова
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