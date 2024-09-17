Петербуржец оказался на грани жизни и смерти из-за ожогов борщевика

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь 52-летнего мужчины, который получил тяжелые ожоги, предположительно от контакта с борщевиком. Пострадавший был доставлен в НИИ скорой помощи с ожогами коленных и локтевых суставов четвертой степени. Это крайне серьезное поражение, при котором разрушаются все ткани — от кожи до костей.

Инцидент произошел вечером 16 сентября, когда мужчину забрали у дома на улице Грибакиных. Его состояние критическое: он помещен в реанимацию, где врачи пытаются справиться с гиповолемическим шоком первой степени, вызванным обезвоживанием, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Сок борщевика, попадая на кожу, делает ее крайне чувствительной к солнечным лучам, что и приводит к сильным ожогам. В случае контакта важно быстро промыть пораженное место и избегать солнца несколько дней, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения.