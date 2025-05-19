Платные парковки в Выборге и Гатчине: зачем это нужно

Платные парковки — это тема, которая уже давно знакома жителям больших городов, вроде Петербурга или Москвы. Но теперь эта идея начинает доходить и до небольших туристических городов Ленинградской области, таких как Выборг и Гатчина.

Местные власти обсуждают, стоит ли вводить плату за парковку в центральных частях этих городов, где летом особенно много туристов и машин. Пока что никаких окончательных решений нет, но разговоры идут, и у людей возникают разные вопросы и опасения.

Зачем вообще платные парковки?

Если посмотреть на Петербург, то там платные парковки приносят городу довольно много денег — в среднем около 100 тысяч рублей с одного парковочного места в год. В Выборге, например, где в центре и в районе парка Монрепо может быть около 15 тысяч парковочных мест, такая система могла бы приносить городу примерно 1,5 миллиарда рублей. Для местного бюджета это очень серьезная сумма — ведь весь бюджет Выборга меньше этой цифры. В Гатчине, где планируют сделать платные парковки в центре, речь идет о 2,6 тысячи мест и доходе около 270 миллионов рублей. Для бюджета округа это не так много, но тоже ощутимо, передает Деловой Петербург.

Но платные парковки — это не только про деньги. Это еще и способ навести порядок в центре города, чтобы машины не стояли где попало и не мешали ни пешеходам, ни друг другу. В идеале это должно сделать город удобнее для тех, кто живет здесь, и для туристов.

Как это работает в других городах?

В России платные парковки уже давно есть не только в больших городах, но и в небольших туристических местах: например, в Суздале, Ржеве и Великом Новгороде. Там стараются не вводить плату по всему центру, а ограничиваются несколькими улицами, чтобы не отпугнуть туристов и не раздражать местных жителей. Для жителей часто делают льготы — например, годовые абонементы, а для туристов первые пару часов парковки могут быть бесплатными, чтобы можно было быстро заехать и осмотреться.

В Петербурге сейчас тарифы на платную парковку — около 100 рублей в час, но обсуждают разные варианты, чтобы сделать цены более гибкими и справедливыми. Главное, чтобы плата не была слишком высокой и не мешала людям приезжать в город.

Что думают местные?

Мнения разделились. Многие жители переживают, что платная парковка сделает жизнь сложнее, особенно если не учесть интересы тех, кто живет в центре. В Гатчине, например, считают, что сейчас важнее ремонт дорог и развитие общественного транспорта, а платная парковка нужна только на время крупных мероприятий, когда в городе много гостей.

Сотрудники музеев и парков смотрят на платные парковки более спокойно. Они считают, что туристы не откажутся от поездки из-за небольшой платы за парковку, а наоборот, порядок на стоянках поможет сохранить красоту и чистоту в центре.

Что будет дальше?

Пока что вопрос платных парковок в Выборге и Гатчине только обсуждается. Конкретные решения обещают принимать после губернаторских выборов в сентябре 2025 года, чтобы учесть мнение жителей и не создавать лишних проблем. Власти говорят, что постараются сделать все так, чтобы платные парковки не были просто способом заработать деньги, а действительно помогали сделать город лучше.