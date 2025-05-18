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Пломбир за три копейки? Что мог купить коммунист в Ленинграде на среднюю зарплату

18 мая 2025 13:29
коммунисты
Пломбир за три копейки? Что мог купить коммунист в Ленинграде на среднюю зарплату
Фото: Городовой.ру

Разобрались в советском ценообразовании.

Сегодня в дискуссиях о советском прошлом часто звучат упрёки: дескать, в СССР были маленькие зарплаты, продукты стоили дорого, а магазины пустовали. Но если уйти от эмоций и обратиться к цифрам, картина получается не такой уж и мрачной.

Давайте разберёмся, что на самом деле мог позволить себе обычный коммунист в Ленинграде 1973 года, зарабатывая вполне типичные по тем временам деньги.

Сколько зарабатывал советский коммунист

Герой заметки — Георгий Иванович Богданенко, ленинградец, вступивший в КПСС в 1964 году. Согласно его партийному билету, в 1973 году он получал в среднем 193 рубля 25 копеек в месяц.

Это немного выше средней зарплаты по стране, но в целом — обычный показатель: не начальник цеха, не военный высокого ранга, а, скорее всего, инженер или квалифицированный рабочий.

Для справки:

  • Учитель средней школы — 120 руб.
  • Медсестра без стажа — 80 руб.
  • Фрезеровщик 5 разряда — 320 руб.
  • Начальник отдела НИИ — 364 руб.
  • Подполковник — 450 руб.

Средний ленинградец с доходом в 193 рубля считался человеком со стабильным достатком, способным не только накормить себя, но и откладывать.

Продуктовая корзина на месяц: на что хватало денег

На основе реальных цен 1973 года составим скромную продуктовую корзину одинокого мужчины:

  • Картофель (15 кг) — 2,25 руб.
  • Гречка (5 кг) — 2,60 руб.
  • Хлеб чёрный (15 кг) — 2,40 руб.
  • Рис (5 кг) — 4,40 руб.
  • Овсянка или перловка (5 кг) — 2,30 руб.
  • Макароны (10 кг) — 5,40 руб.
  • Индийский чай (3 пачки) — 2,85 руб.
  • Печенье (5 пачек) — 1,30 руб.
  • Молоко (15 л) — 4,20 руб.
  • Кефир (10 л) — 3 руб.
  • Говядина (4 кг) — от 8 до 20 руб. (зависело от места покупки)
  • Свинина (8 кг) — 16–24 руб.
  • Яйца (20 шт) — 2,40 руб.
  • Рыба живая (5 кг) — 7,90 руб.
  • Сосиски (5 кг) — 13,10 руб.
  • Колбаса варёная (1 кг) — 2,30 руб.
  • Сахар (1 кг) — 0,94 руб.
  • Курица (5 кг) — 16,25 руб.
  • Овощи, мороженое — около 4 руб.

Итого: около 121 рубль 59 копеек.

После оплаты ЖКХ (примерно 10 руб.) и проезда (ещё около 2 руб.) у Георгия оставалось порядка 60–70 рублей в месяц — а это очень приличная сумма. Можно было копить, тратить на одежду, технику, сигареты, книги или отпуск.

А сколько продуктов можно было купить, если потратить всю зарплату?

Если бы коммунист решил на 193 рубля закупить что-то одно впрок, он мог позволить себе:

  • 1288 кг картошки (по 15 коп.)
  • 205 кг сахара (по 94 коп.)
  • 84 кг варёной колбасы (по 2,30 руб.)
  • 878 брикетов мороженого (по 22 коп.)
  • 238 обедов в столовой (по 81 коп. — как в фильме «Афоня»)
  • 53 бутылки водки (по 3,62 руб.)

Даже в 1988 году, когда зарплата Богданенко выросла до 279 руб. 75 коп., он мог купить заметно больше по тем же позициям, так как цены на многие базовые продукты почти не изменились.

А как насчёт качества жизни?

Конечно, были проблемы с дефицитом, особенно в конце 80-х. Но до перестройки большинство товаров можно было купить свободно, а зарплаты позволяли не только питаться, но и копить. На кооператив, авто, отпуск на море.

В советское время человек с зарплатой в 180–200 рублей не был бедным. Он был «средним классом» того времени. А если и жил от зарплаты до зарплаты, то скорее — по привычке, а не от безысходности.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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