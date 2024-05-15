Почему цветная капуста называется цветной, если она белая

Многие российские хозяйки и даже опытные повара недоумевают, почему цветную капусту именуют именно так. Ведь овощ представлен в магазинах и на рынках исключительно в белом оттенке. Однако у такого названия есть причина. И кроется она в этимологии слова.

История распространения цветной капусты

Пользующийся большой популярностью в средиземноморских странах овощ завезли из Ближнего Востока. Родиной цветной капусты считается Сирия. Поэтому прежде было распространено другое название — «сирийская капуста».

В Российской Империи капуста появилась в XVIII веке при Екатерине II, однако прижилась не сразу. Агрономы специально выводили сорт, устойчивый к морозам. После того как этого удалось добиться, цветная капуста перестала считаться деликатесом из-за своей редкости.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Почему такое название

Ошибочно считать, что в понятие «цветная капуста» вкладывали упоминание о цвете. На самом деле в корне заложена отсылка к слову «цветок». И объясняется это очень просто.

Дело в том, что в отличие от белокочанной или брюссельской цветную капусту формируют не листья, а соцветия, в которых более двух тысяч бутонов. Так что при появлении ее сравнивали именно с цветком.

Эту параллель можно проследить и в других языках. Например, в итальянском овощ называют cavolfiore, что переводится как «цветок капусты», в английском распространено схожее наименование.

Какие виды цветной капусты бывают

Строго говоря, называть капусту цветной, вкладывая в это понятие смысл оттенка, тоже уместно. Ведь овощ бывает не только белым, но еще и желтым, зеленым и фиолетовым, пишет портал «Гастроном». Просто в российских супермаркетах такие экземпляры встречаются редко.

По вкусу они практически ничем не отличаются, но наиболее полезной считается фиолетовая капуста. В ней содержатся антиоксиданты, которые способны уменьшать воспаления и снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В процессе готовки цвет продукта может измениться. Фиолетовая капуста нередко становится зеленой, но этого можно избежать, если добавить немного лимонного сока.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru