Почему говорят, что рассыпать соль — это к беде: у приметы интересная история

Если за обеденным столом кто-то рассыпает соль, то часто ему отвечают, что это к беде. Пожалуй, об этой примете наслышан каждый. Но не все знают, откуда же взялось такое поверье.

Что будет, если рассыпать соль

Считается, что если соль просыпалась на стол, то человеку не избежать ссоры с близкими или мелких неприятностей. При этом есть немало других примет, связанных с солью. Например, говорят, что если рассыпать ее прямо в еду, то можно столкнуться с предательством. А если вы рассыпали соль не наяву, а во сне, то это к грусти.

Играет роль даже время суток. Если соль просыпалась с утра, то день уже не заладится, а если вечером, то о вас кто-то сплетничает.

Чтобы понять, есть ли рациональное зерно для опасений, стоит углубиться в историю происхождения продукта.

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Как появилась соль

Сейчас соль стоит сущие копейки, а вот раньше она считалась дорогостоящим лакомством. Ее добывали путем выпаривания из морской воды — это был долгий и весьма не дешевый процесс. Изначально соль могли позволить себе только богачи, а во многих странах она даже ценилась наравне с деньгами.

Чуть позже соль стали добывать из минеральных источников. В 13-15 веках Старая Русса производила большое количество соли для княжества. В городе даже были оборудованы собственные резервуары с соленой водой, так что многие варили соль в котлах самостоятельно.

Производство по-прежнему оставалось очень дорогостоящим, а продукт все так же оставался роскошью. Именно это и сформировало всем известную примету.

Почему рассыпать соль — к ссоре

Изучив историю, становится понятно, что соль стоила больших денег и высоко ценилась. Поэтому расточительное отношение к ней всегда порицали.

Если кто-то случайно умудрялся рассыпать столь ценный продукт, ссоры было и впрямь не избежать. Ведь на производство было потрачено столько времени и денег, что вот так впустую разбрасываться продуктом считалось непозволительной роскошью.

В наши дни такая примета уже не является актуальной, поскольку проблем с покупкой соли не возникает.

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Добрые приметы, связанные с рассыпанной солью

Несмотря на столь бережное отношение к соли, далеко не все приметы о рассыпанной приправе связаны с негативом и грядущими бедами. Например, в Средневековье соль использовали как защиту от нечистой силы — для этого ее раскладывали по углам комнаты. Считалось, что этот продукт обладает такой мощной энергетикой, что сможет защитить даже от самого дьявола.

Что касается снов, если вам снится разбитая солонка, то это можно расценивать как доброе предзнаменование. Считается, что такое сновидение сулит скорое примирение с близкими и хорошие новости, пишет портал MyDecor.

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