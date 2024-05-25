Почему опытные туристы всегда выбирают место на последнем ряду самолета

При выборе мест в самолете многие стремятся сесть у окна, причем где-нибудь в начале или середине салона. А вот задние ряды пользуются меньшим спросом. Но между тем опытные туристы утверждают, что самое худшее для большинства место — сидение у окна в последнем ряду — как раз самое комфортное. И вот почему.

Чем хороши места в хвосте

Пилот австралийской авиакомпании Qantas Джон Берфитт отмечает, что эти места наиболее комфортные и безопасные. Во-первых, тут можно как следует расслабиться и хорошо вздремнуть. А все потому что сзади нет других кресел. Это значит, что никакой ребенок не будет пинать спинку, а взрослый не упрется коленками. К тому же, за ваше сиденье никто не схватится, когда будет вставать в туалет.

Во-вторых, поскольку место у окна, его не задевают тележкой бортпроводники, когда везут еду. То же самое касается и пассажиров. Никто не будет просить вас пропустить его, а также случайно не заденет в проходе. В этом плане место очень укромное и дает достаточное количество личного пространства.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Более того, поскольку эти места не особо пользуются популярностью, то при неполной загрузке хвост самолета очень часто остается свободным. Так что вы сможете расположиться поудобнее и как следует отдохнуть.

А еще в конец самолета редко берут билеты пассажиры с детьми. Они, как правило, располагаются ближе к центру или носу самолета. Поэтому у вас под ухом не будет детского плача и шума от мультфильмов.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Есть ли у этого места недостатки

Конечно, определенные минусы у этого места тоже есть. Например, на последнем ряду у кресел не откидывается спинка. Поэтому если перелет предстоит длительный, вам может быть не очень комфортно. А вот если рейс длится всего пару-тройку часов, то принципиальной разницы, пожалуй, нет.

А еще иногда такие места не всегда доступны к покупке. Бывает так, что при бронировании билетов они попросту не отображаются как свободные. Чаще всего это связано с тем, что на рейс планируют посадить сотрудников авиакомпании, которые должны быть переведены в другое место. Для их перелета используют регулярные рейсы, а не какие-то отдельные.

Иногда дело еще и в том, что на задних рядах могут провозить какое-либо оборудование или установить носилки для больных людей. А порой эти места попросту резервируют для членов экипажа, если рейс предстоит длительный. Так персонал сможет отдохнуть, если в самолете отсутствует специально отведенная для этого зона, пишет портал «‎Тонкости туризма».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru