Камень и революция: что скрывают гранит и мрамор станций «Площадь Восстания» и «Пушкинская»

Путешествие по камням петербургского метро от «Балтийской» до «Пушкинской».

Петербургский метрополитен — это не просто транспортная система, но и уникальный архитектурный ансамбль, в котором камень играет ключевую роль.

На сегодняшний день в Петербургском метрополитене 72 станции. Он состоит из 5 линий общей протяженностью 124,8 км.

По данным пресс-службы ГУП «Петербургский метрополитен» за все время на отделку ушло приблизительно 9 850 976,72 кг гранита, 8 114 306,28 кг мрамора и 1 626 739,12 кг известняка — впечатляющие цифры, свидетельствующие о масштабности и основательности подхода к оформлению подземных дворцов.

Холодное дыхание моря — «Балтийская»

«Балтийская» станция пронизана атмосферой северного моря. Это ощущение достигается благодаря цветовой гамме и используемым материалам.

Уфалейский мрамор в отделке колонн подобран так, чтобы создать рисунок балтийской волны. Ребристый свод белого потолка окаймлен двумя голубыми лентами, напоминающими парус. На полу станции — серый гранит.

В конце зала на торцевой стене размещено мозаичное панно «1917 год». Для его изготовления использовались несколько разновидностей цветного мрамора и яшм разных цветов: розовых, желтых, красных, черных.

Мозаика — это сложный и трудоемкий вид искусства, требующий от мастера не только художественного таланта, но и глубоких знаний о свойствах камня.

Красный — цвет революции на «Площади Восстания»

Оформление станции «Площадь Восстания» задумывалось с использованием традиционного цвета революции — красного. На полу использован гранит красных тонов из Лезниковского месторождения тогдашней УССР.

Как пишет «Про камни. Ирина Евграфова», пол возле колонн выложен плитами черного габбро из украинского месторождения Слипчицкое.

Стены и основания колонн отделаны красным мраморизованным известняком. Интересно, что палеонтологи обнаружили в плитах колонн фрагменты древних моллюсков и морских лилий — свидетельство геологической истории этого камня.

Откуда привезли мраморизованный известняк для отделки вестибюля «Площади Восстания»?

Существуют две версии: первая — Нижнетагильские месторождения на Урале, вторая — месторождения Грузии. Эти известняки очень похожи по внешнему виду, но разные по возрасту пород.

Выбор конкретного месторождения мог зависеть от доступности материала и политической конъюнктуры того времени.

Классика и элегантность — «Пушкинская»

Станция «Пушкинская» считается одной из самых красивых в Санкт-Петербурге. На ней установлен первый подземный памятник Пушкину (всего в петербургском метро два памятника поэту — на станциях «Пушкинская» и «Черная речка»).

За скульптурой поэта расположено панно с изображением Царскосельского парка. Особая подсветка должна создавать впечатление, что со станции можно шагнуть прямо в сад.

Колонны на «Пушкинской» облицованы белым уральским мрамором из месторождения Коелга. В нишах расположены черные торшеры с металлическими украшениями, увенчанные белыми чашами.

Темный красно-коричневый гранит для центральной части подземного вестибюля привезли из украинского месторождения. На полу в пространстве между колоннами лежат плиты из голубовато-серого мелкозернистого гранита.

Волнистая кайма на полу выполнена из разных многоцветных гранитов. Плинтус из серо-черного мрамора придает законченный вид интерьеру и разграничивает контрастную отделку пола и стен.

Каждая станция петербургского метро — это уникальный проект, в котором камень является не просто строительным материалом, но и выразительным средством, создающим неповторимую атмосферу.

Использование различных видов гранита, мрамора и известняка, привезенных из разных уголков страны, позволяет говорить о метрополитене как о своеобразной геологической карте.

Петербургский метрополитен — это не только быстрый и удобный способ передвижения, но и культурное наследие, которое необходимо бережно хранить и изучать.