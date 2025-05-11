Повышению быть: на сколько увеличится плата за ЖКХ в Санкт-Петербурге

С 1 июля россиян ожидает очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Люди из разных регионов уже летом увидят новые цифры в платежках, однако увеличение стоимости ресурсов везде произойдет не одинаково. Какое повышение ждет Санкт-Петербург, и какие причины влияют на увеличение тарифов ЖКХ? Все это нам пояснил эксперт.
В среднем на 15%
Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко рассказала «Городовому», на сколько больше станут цифры в платежках петербуржцев.
«Если говорить детально, то тариф на теплоснабжение и горячее водоснабжение будет проиндексирован на 14,9%, на холодное водоснабжение — на 16,1%, на газоснабжение — на 10,5%, обращение с ТКО — на 11,9%, электроснабжение в домах с газовыми плитами — на 12,6%, на электроснабжение в домах с электрическими плитами — на 12,5%. Если говорить про среднее значение, то тарифы будут проиндексированы на 15% по городу Санкт-Петербургу», — объясняет эксперт.
Энергоресурсы дорожают
По словам Юлии Коваленко, в некоторых муниципалитетах цены на ЖКХ даже могут быть выше. А причины повышения цен — это инфляция, рост затрат на газ, свет и воду, а также необходимость увеличения зарплат для работников ЖКХ. Также очень важно улучшать коммунальную систему, поэтому увеличение тарифов связаны с необходимостью проведения ремонтных работ на сетях.
«В настоящее время отсутствует детальный контроль в части оплаты услуг ресурсоснабжающим организациям со стороны управляющих компаний, в связи с этим задолженности управляющих компаний пред ресурсоснабжающими растет. Важно отметить, что основные фонды требуют обновления и ремонтов, что в свою очередь накладывает дополнительную нагрузку на данные компании, без повышения тарифов невозможно качественно предоставлять услуги ЖКХ», — отмечает доцент.
|Вид услуги
|Старый тариф (до 1 июля 2025)
|Новый тариф (с 1 июля 2025)
|Повышение, %
|Теплоснабжение
|2 111,4 руб./Гкал
|2 425,79 руб./Гкал
|14,9
|Горячее водоснабжение
|126,68 руб./куб. м
|145,55 руб./куб. м
|14,9
|Холодное водоснабжение и водоотведение
|36,54 руб./куб. м
|42,42 руб./куб. м
|16,1
|Газоснабжение
|8 188,96 руб./1000 куб. м
|9 033,83 руб./1000 куб. м
|10,5
|Обращение с ТКО (вывоз мусора)
|1 367,57 руб./куб. м
|1 530,31 руб./куб. м
|11,9
|Электроснабжение (газовые плиты)
|6,19 руб./кВт·ч
|6,97 руб./кВт·ч
|12,6
|Электроснабжение (электрические плиты)
|4,64 руб./кВт·ч
|5,22 руб./кВт·ч
|12,5
|Плата за содержание жилья (гос. фонд)
|-
|36,13 руб./кв. м
|-
Эксперт считает, необходимость усиления контроля за управляющими компаниями, чтобы они не накапливали долги и сохраняли свои фонды.