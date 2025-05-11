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Повышению быть: на сколько увеличится плата за ЖКХ в Санкт-Петербурге

Опубликовано: 11 мая 2025 13:01
Платить с июля за услуги ЖКХ придется больше
Повышению быть: на сколько увеличится плата за ЖКХ в Санкт-Петербурге
Global Look Press / Elena Mayorova

Растет инфляция, а вместе с ней и цены на энергоресурсы, что отражается в платежках на услуги ЖКХ.

С 1 июля россиян ожидает очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Люди из разных регионов уже летом увидят новые цифры в платежках, однако увеличение стоимости ресурсов везде произойдет не одинаково. Какое повышение ждет Санкт-Петербург, и какие причины влияют на увеличение тарифов ЖКХ? Все это нам пояснил эксперт.

В среднем на 15%

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко рассказала «Городовому», на сколько больше станут цифры в платежках петербуржцев.

«Если говорить детально, то тариф на теплоснабжение и горячее водоснабжение будет проиндексирован на 14,9%, на холодное водоснабжение — на 16,1%, на газоснабжение — на 10,5%, обращение с ТКО — на 11,9%, электроснабжение в домах с газовыми плитами — на 12,6%, на электроснабжение в домах с электрическими плитами — на 12,5%. Если говорить про среднее значение, то тарифы будут проиндексированы на 15% по городу Санкт-Петербургу», — объясняет эксперт.

Энергоресурсы дорожают

По словам Юлии Коваленко, в некоторых муниципалитетах цены на ЖКХ даже могут быть выше. А причины повышения цен — это инфляция, рост затрат на газ, свет и воду, а также необходимость увеличения зарплат для работников ЖКХ. Также очень важно улучшать коммунальную систему, поэтому увеличение тарифов связаны с необходимостью проведения ремонтных работ на сетях.

«В настоящее время отсутствует детальный контроль в части оплаты услуг ресурсоснабжающим организациям со стороны управляющих компаний, в связи с этим задолженности управляющих компаний пред ресурсоснабжающими растет. Важно отметить, что основные фонды требуют обновления и ремонтов, что в свою очередь накладывает дополнительную нагрузку на данные компании, без повышения тарифов невозможно качественно предоставлять услуги ЖКХ», — отмечает доцент.

Вид услуги Старый тариф (до 1 июля 2025) Новый тариф (с 1 июля 2025) Повышение, %
Теплоснабжение 2 111,4 руб./Гкал 2 425,79 руб./Гкал 14,9
Горячее водоснабжение 126,68 руб./куб. м 145,55 руб./куб. м 14,9
Холодное водоснабжение и водоотведение 36,54 руб./куб. м 42,42 руб./куб. м 16,1
Газоснабжение 8 188,96 руб./1000 куб. м 9 033,83 руб./1000 куб. м 10,5
Обращение с ТКО (вывоз мусора) 1 367,57 руб./куб. м 1 530,31 руб./куб. м 11,9
Электроснабжение (газовые плиты) 6,19 руб./кВт·ч 6,97 руб./кВт·ч 12,6
Электроснабжение (электрические плиты) 4,64 руб./кВт·ч 5,22 руб./кВт·ч 12,5
Плата за содержание жилья (гос. фонд) - 36,13 руб./кв. м -

Эксперт считает, необходимость усиления контроля за управляющими компаниями, чтобы они не накапливали долги и сохраняли свои фонды.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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