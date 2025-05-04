Предвестник технического прогресса. Зачем извозчики в Петербурге вешали часы на спину?

Извозчики в Петербурге — это своеобразные таксисты нашего времени, но в их руках были настоящие лошадиные силы.

В конце XIX — начале XX века извозчики были неотъемлемой частью городской жизни Петербурга и других крупных городов России. Это была одна из самых массовых профессий, без которой представить движение по улицам просто невозможно. Уже тогда извозчики имели специальные часы, которые считали время в пути, чтобы определить плату за поездку. Такой таксометр по-петербургски.

Как работали извозчики и зачем им понадобились часы

С 1899 года в Петербурге извозчикам обязали использовать специальные часы, которые крепились на спине, чтобы пассажир мог видеть, сколько времени длится поездка и сколько она стоит. Власти ввели тарифы, которые зависели от времени: днем 20 копеек за 15 минут и 60 копеек за час, ночью — дороже. За ожидание пассажира у вокзала или театра добавлялось 15 копеек. Такая система была задумана, чтобы предотвратить завышение цен и сделать тарифы прозрачными, сообщает Культура.рф.

Однако нововведение оказалось проблемой для многих таксистов того времени. Владелец парка извозчиков Даниил Петрович заметил резкое падение доходов. По совету начальника кучеры стали ездить медленнее, чтобы увеличить время поездки и, соответственно, доход. Но это вызвало недовольство пассажиров, которые не хотели платить за медленную езду. Однако извозчики объясняли это правилами езды.

Правила и ограничения для извозчиков

Власти не только контролировали тарифы, но и строго регулировали скорость движения — не более 10 верст в час. За нарушение правил извозчиков могли наказать кнутом или даже сослать. Также был запрещен обгон важных персон.

Употреблять спиртное, управляя транспортом, нельзя было и в те времена, однако извозчики частенько отдыхали в специальных трактирах, где, несмотря на запрет, иногда позволяли себе выпить. В Петербурге к началу XX века насчитывалось тысячи экипажей и саней, а профессия извозчика оставалась одной из самых массовых среди горожан.

До сих пор в Петербурге можно увидеть на улицах конный экипаж, но сейчас правила для них хотят ужесточить и не пускать в центр города.