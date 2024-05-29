Прекрасен и зимой, и летом: что посмотреть в Минске, если у вас есть только пара дней

Россия и Беларусь — страны дружественные, поэтому часто туристы из России покупают билет в Минск и изучают город, сравнивая культуру, еду и достопримечательности. А посмотреть там действительно есть на что. Даже если у вас в запасе суббота и воскресенье, вы точно успеете посетить самые красивые места, если будете следовать этому списку.

Куда сходить

Если вы приехали на поезде, то уже у вокзала вас будет встречать первая достопримечательность под названием «Ворота Минска». Это две тридцатиметровые башни с изображением солдата, партизанки, колхозницы и инженера, возведенные в 1953 году в стиле сталинского классицизма. Обязательна к посещению и площадь Независимости в самом центре столицы.

Прогуляйтесь по Верхнему городу, а затем отправляйтесь в Троицкое поместье на берегу реки Свислочи. Это излюбленное у туристов место, где можно сделать много красивых фотографий.

Источник фото: Legion-Media

Привлекает людей и Красный дворик, расположенный по адресу улица Революционная, 7. Стены на домах украшены рисунками уличных художников, так что фотосессии там проходят регулярно. Загляните и в культурно-деловой квартал К21, который находится на улице Кальварийской. Это бывшая мебельная фабрика, которую превратили в современное, яркое и творческое пространство.

Что поесть

Конечно, куда в Беларуси без знаменитых и вкуснейших драников. Их там умеют готовить чуть ли не с рождения. В состав настоящего блюда входят только картофель, соль и яйцо. Муку местные жители не добавляют, так как она забивает яство, делая его резиновым.

Блинчики с начинкой называют налистниками и готовят их с совершенно любой начинкой. Подают везде и колдуны — это картофельные зразы с начинкой внутри. Она может быть мясной, грибной или овощной. Блюдо схоже с литовскими цеппелинами, но в Литве их варят, а в Белоруссии обжаривают на сковороде до красивой корочки.

Источник фото: Legion-Media

В целом из картофеля в этой стране могут сделать все, что угодно. Например, картофельные клецки, картофельную бабку, картофельную запеканку или даже кисель. Только дайте волю фантазии повару и он совершит невозможное.

Как добраться

Приехать в Минск не такая уж и сложная задача. Из Калининграда, например, сделать это можно на поезде за 10 часов. Цена кусается. Билеты стоят от 10 до 20 тысяч рублей в одну сторону в зависимости от того, что вы выберете: плацкарт или купе.

Проще добраться на самолете из Москвы или Санкт-Петербурга. В среднем стоимость билета составляет 5-6 тысяч рублей. Иногда у авиакомпаний проходят акции и урвать квиток можно в два раза дешевле. Автобусы из Москвы до Минска тоже следуют. Заплатить нужно будет 2-3 тысячи рублей и провести в салоне 10 часов.

Источник фото: Legion-Media