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Платить будут больше: вот как добиться увеличения пенсии

Платить будут больше: вот как добиться увеличения пенсии
Адвокат рассказала, кто может добиться прибавки к пенсии

Просто сидеть и ждать чуда не стоит.

Большинство россиян и не подозревают, что при расчете пенсии возможны ошибки. Годы рабочего стажа могли просто не заметить, а это отражается на итоговой сумме. Чаще всего причина кроется в неверном подходе к заполнению трудовой книжки.

Прибавка к доходам будет гарантирована, если плотно заняться этим вопросом. Нужно обратиться в организацию, где можно подтвердить стаж, и с полученной бумагой идти отстаивать свои права. В том числе может понадобиться свидетельство о рождении детей, если в пенсию не было зачтено время отпуска по уходу за ребенком.

«После того, как вы соберете необходимые документы, надо подать заявление в Соцфонд о перерасчете трудового стажа и полагающихся пенсионных выплат», — рассказала порталу «Россияйская газета» адвокат Ксения Айрапетова.

Источник фото: Изображение от stefamerpik на Freepik

Общество Пенсия Советы
10 ноября 2023 10:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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