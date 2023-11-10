Платить будут больше: вот как добиться увеличения пенсии

Большинство россиян и не подозревают, что при расчете пенсии возможны ошибки. Годы рабочего стажа могли просто не заметить, а это отражается на итоговой сумме. Чаще всего причина кроется в неверном подходе к заполнению трудовой книжки.

Прибавка к доходам будет гарантирована, если плотно заняться этим вопросом. Нужно обратиться в организацию, где можно подтвердить стаж, и с полученной бумагой идти отстаивать свои права. В том числе может понадобиться свидетельство о рождении детей, если в пенсию не было зачтено время отпуска по уходу за ребенком.

«После того, как вы соберете необходимые документы, надо подать заявление в Соцфонд о перерасчете трудового стажа и полагающихся пенсионных выплат», — рассказала порталу «Россияйская газета» адвокат Ксения Айрапетова.

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