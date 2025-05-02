«Приведет к наговорам, клевете и шантажу». Почему в Петербурге заговорили о штрафах за склонение к аборту?

Петербургские депутаты решили повысить рождаемость и для этого придумали штрафы для тех, кто имеет влияние на женщин.

В Санкт-Петербурге на днях приняли в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за склонение женщин к аборту. Идея вызвала бурные обсуждения среди депутатов, особенно женщин, которые считают эту инициативу спорной.

Что предлагает закон?

Законопроект предусматривает штрафы за любые попытки склонить беременную женщину к искусственному прерыванию беременности — будь то уговоры, предложения, подкуп или обман. Штрафы будут такими:

Для обычных граждан от 3 до 5 тысяч рублей Для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей Для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей

При этом наказание наступит даже в случае, если аборт в итоге не был сделан. Исключения предусмотрены только, если для аборта есть медицинские и социальные показания, сообщает РБК.

Почему решили ввести такой закон?

Авторы инициативы — депутаты от «Единой России» Константин Чебыкин, Антон Соловьев и Всеволод Беликов. Они говорят, что цель закона — это укрепить институт семьи, повысить рождаемость и снизить число абортов. По их словам, в Петербурге уровень абортов выше среднего по стране, и снижение их количества может помочь улучшить демографическую ситуацию.

Депутат Беликов приводит пример Вологодской области, где после принятия аналогичного закона количество абортов сократилось в 13 раз. По его словам, в Петербурге тоже нужно бороться с этой проблемой, чтобы сохранить жизнь и здоровье женщин.

Что говорят критики?

Женщины-депутаты и правозащитники настроены скептически. Они считают, что закон ограничит права женщин и может привести к давлению на врачей, которые будут бояться рекомендовать аборт даже при наличии медицинских показаний.

«Не кажется ли вам, что законопроект приведет к наговорам, клевете и шантажу?» — депутат Наталия Астахова.

А Ольга Штанникова подчеркнула, что закон противоречит федеральному законодательству, которое не запрещает аборты, а также нарушает право на личную жизнь и медицинскую тайну. Другие женщины-депутаты возмутились, что закон писали мужчины без консультаций с женщинами, хотя авторы утверждают, что обсуждали инициативу с экспертами и врачами, в том числе женщинами.

Демографическая ситуация в Петербурге

Петербург уже несколько лет сталкивается с демографическим спадом. Власти города пытаются стимулировать рождаемость разными способами, например, выплачивая студенткам по 100 тысяч рублей при беременности и увеличивая ежемесячные пособия студенческим семьям с детьми. Планируется повысить выплату до почти 19 тысяч рублей.