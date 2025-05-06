Забытый уголок Ленобласти: в каком городе региона еще слышны звуки фабричных гудков

Этот тихий пункт находится в «золотом треугольнике» между Павловском, Гатчиной и Пушкиным. Но туда совсем никто не едет.

Коммунар — город в Ленинградской области, который находится всего в получасе езды от Павловска. Несмотря на свое удобное местоположение, Коммунар остается малоизвестным и почти не посещается туристами. А зря. Этот город хранит в себе интересную историю и не лишен определенного обаяния.

История названия: от Мызы Графской Славянки до Коммунара

Населенный пункт, ныне известный как Коммунар, впервые упоминается в 1817 году под названием Мыза Графская Славянка, принадлежавшая графине Самойловой.

Вместе с ней графиня владела и соседней деревней Антропшино. В дальнейшем населенный пункт именовался Павловская Славянка и Царская Славянка. В 1918 году на реке Ижора была основана бумажная мануфактура Роджерса и Пейффера.

Поселок при фабрике в 1933 году был переименован в Коммунар, а в 1993 году получил статус города.

Пять картонных комбинатов: промышленное сердце Коммунара

Коммунар — город с развитой целлюлозно-бумажной промышленностью. Здесь находятся пять крупных картонно-бумажных комбинатов, которые являются градообразующими предприятиями. На эти комбинаты со всей России поставляется макулатура для производства бумаги, картона и гофротары.

Эти предприятия определяют экономическую жизнь города и его индустриальный характер.

Исторические здания и современная набережная

Несмотря на преимущественно промышленный характер, в Коммунаре есть и исторические здания — дом культуры и здание школы искусств. В городе также сохранились многочисленные двухэтажные дома общесоюзной серии, построенные в 40-х годах XX века.

А еще есть старые статуи, посвященные комсомольскому прошлому. Например, можно найти рабочих фабрики или пионеров.

Как пишет «Di_travel», недавно в Коммунаре была благоустроена набережная реки Ижора, которая стала популярным местом для прогулок и отдыха. На набережной разбит яблоневый сад, есть беседки, детская площадка, работает Wi-Fi.

Памятник коммунаровцам: память о войне

В Коммунаре установлен памятник коммунаровцам, павшим в боях за Родину. Он был установлен в 1975 году на средства Бумажной фабрики «Коммунар» в память о рабочих фабрики, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. На памятных плитах высечены имена погибших.

Памятник — важный символ патриотизма и памяти о героях войны. Именно отсюда, с территории фабрики, 23 июня 1941 года ушли на фронт первые рабочие.

Отдельным плюсом можно отметить местную природу: речку Ижору, которая протекает сквозь город и прекрасные поля, на которых глаз отдыхает.

Коммунар — это не просто город с картонными комбинатами, это место с богатой историей, хранящее в себе память о прошлом и стремящееся к развитию.

Несмотря на отсутствие традиционных туристических достопримечательностей, Коммунар предлагает уникальную атмосферу и возможность прикоснуться к истории. Его тихая красота, современная набережная и памятники — это то, что стоит увидеть и оценить.

Это город, где промышленность гармонично сочетается с природной красотой и памятью о героях. Коммунар ждет своих посетителей — тех, кто ценит не только стандартные туристические маршруты, но и загадочные истории, скрытые от посторонних глаз. Город Коммунар — место, где история и современность переплетаются в необычном симбиозе, создавая уникальную атмосферу.