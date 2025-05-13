Подземный паркинг — новая роскошь: почему наличие машиноместа становится решающим фактором при выборе жилья

Дефицит парковок и страх за автомобиль толкают россиян к отказу от личного транспорта.

Около одной трети россиян задумываются о том, чтобы отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта или каршеринга, прежде всего из-за проблем с парковкой. Исследование девелоперской компании «СК10» показало, что эта проблема становится все более актуальной для российских автомобилистов и влияет на их выбор транспорта.

Готовность к отказу

Как пишет журнал «За рулем», исследование показало, что 13,9% респондентов готовы перейти на каршеринг, а 27,8% — использовать общественный транспорт. Эти цифры свидетельствуют о том, что значительная часть россиян рассматривает альтернативные виды транспорта как более удобные и доступные в условиях городской среды.

Каршеринг и общественный транспорт позволяют избежать проблем с поиском места для парковки, оплатой парковки и обслуживанием автомобиля.

Верность автомобилю

Тем не менее, 58,3% опрошенных не готовы оставить свои автомобили, несмотря на сложности с парковкой. Это говорит о том, что личный автомобиль остается важным символом свободы передвижения и комфорта для большинства россиян.

Многие люди ценят возможность передвигаться по городу и за его пределами в удобное для них время и не зависеть от расписания общественного транспорта.

Главная проблема для российских автомобилистов

Среди основных проблем у российских автомобилистов — отсутствие подземных паркингов. Опрос выявил, что 39,4% имеют одну машину, 27,8% — две, а 32,8% — более двух.

Однако инфраструктура не успевает за растущим спросом, так как 53,3% участников исследования сообщили, что в их домах нет подземных парковок. Отсутствие подземных паркингов ограничивает возможность безопасного и удобного размещения автомобилей и создает дополнительные трудности для владельцев транспорта.

Недоступность машиномест

Всего 17,8% владельцев автомобилей имеют собственные машино-места, тогда как 23,3% хотели бы приобрести такие места, но считают цены слишком высокими. Лишь 5,6% серьезно планируют покупку.

Это говорит о том, что машино-места являются недоступной роскошью для большинства российских автомобилистов. Высокие цены и ограниченное предложение машиномест ограничивают возможность владения личным парковочным местом и создают дополнительные трудности для владельцев автомобилей.

Проблемы парковки во дворах

Автомобилисты, паркующие свои машины во дворах, сталкиваются с дефицитом мест по вечерам (28,9%), а жители больших городов также сообщают о недостаточной охране и отсутствии камер (15,6%), риске повреждения автомобилей (6,7%) и недостатке навесов (9,4%).

Каждые 40% респондентов сталкиваются с рядом этих проблем одновременно. Эти трудности создают дополнительные неудобства и тревоги для владельцев автомобилей, что может побудить их к поиску альтернативных видов транспорта.

Фактор Процент респондентов Описание Готовность отказаться от авто - в пользу каршеринга 13,9% Рассматривают каршеринг как альтернативу личному автомобилю. - в пользу общественного транспорта 27,8% Готовы использовать общественный транспорт вместо личного автомобиля. Не готовы отказаться от авто 58,3% Несмотря на проблемы с парковкой, не планируют отказываться от личного транспорта. Количество автомобилей в семье - один автомобиль 39,4% В семье один автомобиль. - два автомобиля 27,8% В семье два автомобиля. - более двух автомобилей 32,8% В семье более двух автомобилей. Наличие подземного паркинга - нет 53,3% В доме отсутствует подземный паркинг. Наличие собственного машино-места - есть 17,8% Имеют собственное машино-место. - хотят купить, но дорого 23,3% Хотели бы приобрести машино-место, но считают цены завышенными. - планируют покупку 5,6% Серьезно планируют покупку машино-места. Проблемы при парковке во дворах - нехватка мест вечером 28,9% Сталкиваются с дефицитом парковочных мест в вечернее время. - недостаточная охрана/отсутствие камер 15,6% Беспокоит отсутствие охраны и видеонаблюдения. - риск повреждения авто 6,7% Существует риск повреждения автомобиля. - отсутствие навесов 9,4% Нет навесов для защиты от осадков. Сталкиваются с комплексом проблем ≈40% Испытывают одновременно несколько вышеперечисленных проблем с парковкой.

Подземный паркинг как конкурентное преимущество

Сергей Кистерев, руководитель отдела коммерческого продукта компании «СК10», подчеркивает, что наличие подземного паркинга становится все более важным критерием для выбора новых жилых комплексов. Современные паркинги оборудуются системами умного доступа, видеонаблюдением, удобной навигацией и зарядными станциями, что делает их обыденной необходимостью для потребителей.

Наличие подземного паркинга значительно повышает привлекательность жилого комплекса и становится конкурентным преимуществом на рынке недвижимости.

Умные паркинги: технологии для удобства автомобилистов

Современные парковочные комплексы оснащаются различными технологическими решениями, которые повышают их удобство и безопасность. Системы умного доступа позволяют автоматически открывать ворота и шлагбаумы, обеспечивая быстрый и беспрепятственный въезд и выезд. Видеонаблюдение обеспечивает контроль за происходящим на территории паркинга и предотвращает хищения и повреждения автомобилей.

Удобная навигация помогает быстро найти свободное место и избежать заторов. Зарядные станции для электромобилей делают подземные паркинги привлекательными для владельцев экологичного транспорта.

Для решения проблемы дефицита парковочных мест в российских городах необходимо активизировать строительство новых паркингов, в том числе подземных и многоуровневых. Также важно развивать транспортную инфраструктуру, включая общественный транспорт и каршеринг, чтобы предоставить альтернативные варианты передвижения по городу.