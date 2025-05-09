Просроченные права — пустой кошелек: юрист предупредил о штрафах до 15 тысяч

Как не попасть на деньги и вовремя заменить водительское удостоверение.

Управление автомобилем с просроченным водительским удостоверением является нарушением закона и влечет за собой серьезные штрафы. Об этом агентству «Прайм» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, за управление транспортным средством с недействительными правами водителям грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Автоматическое продление: проверка сроков

Юрист пояснил, что ранее водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2022 году, автоматически продлевались на три года. Однако, если этот трехлетний срок уже истек, права необходимо заменить.

Пример: если на водительских правах указан срок действия до 1 июня 2022 года, они автоматически продлеваются до 1 июня 2025 года. После этой даты удостоверение будет считаться просроченным, а управление автомобилем — нарушением.

Как заменить права?

Для замены водительского удостоверения необходимо подать заявление одним из следующих способов:

Через портал Госуслуги.

В отделении ГИБДД.

В офисе МФЦ.

Срок действия — 2025 год?

Если на водительском удостоверении указан срок действия, заканчивающийся в одном из месяцев 2025 года, то оно также будет автоматически продлено на три года. В этом случае, менять права придется только в 2028 году.

Внимание: крупный штраф

Автоюрист Лев Воропаев настоятельно рекомендует всем водителям проверить срок действия своих водительских удостоверений и своевременно их заменить, чтобы избежать штрафов и проблем с законом. Управление автомобилем с просроченными правами — это не только нарушение, но и риск для безопасности на дороге.