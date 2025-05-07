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Почему 100 лет назад в этом ресторане Петербурга не было драк: персонал сдавал «экзамен на дебошира»

Опубликовано: 7 мая 2025 14:33
Официанты должны были иметь навыки, чтобы усмирять пьяных гостей
Почему 100 лет назад в этом ресторане Петербурга не было драк: персонал сдавал «экзамен на дебошира»
Globallookpress /Alexandr Graschenkov / Russian Look

Более ста лет назад в Петербурге проводили своеобразный тест для персонала в ресторане.

Более ста лет назад в Санкт-Петербурге на Вознесенском проспекте существовал необычный ресторан, который выделялся среди прочих своей удивительной атмосферой: в нем практически не было драк и скандалов. Это было редкостью для того времени, ведь заведения общепита тогда часто становились местом конфликтов и буйных выходок. В чем же был секрет заведения?

«Экзамен» для персонала

Хозяин ресторана, Порфирий Филимонович, был человеком с железной рукой и необычным подходом к подбору сотрудников. Чтобы гарантировать спокойствие и порядок в своем заведении, он придумал своеобразный экзамен — «на вынос пьяного».

Суть его была в том, что каждый кандидат на работу должен был выдержать проверку, когда сам Порфирий устраивал в ресторане настоящий дебош: громко кричал, сшибал мебель и вел себя как пьяный буйный посетитель. Задача претендента — не растеряться, а наоборот, спокойно и уверенно усмирить хозяина, чтобы доказать свою силу и выдержку.

Большинство просто не справлялись с этим испытанием: кто-то убегал, кто-то боялся, и, таким образом, ресторан отсеивал слабых и трусливых официантов. Благодаря этому подходу заведение оставалось спокойным и безопасным для гостей.

История Аркадия Рыбина

Особенно запомнился случай с Аркадием Рыбиным. Он быстро справился с Порфирием Филимоновичем. Аркадий не испугался, потому что до этого работал санитаром в доме для умалишенных и имел опыт борьбы с более серьезными дебоширами, передает сайт Пикабу.

Почему такой метод был эффективен

Этот необычный экзамен позволял отбирать персонал, который не только умел работать, но и мог контролировать буйных посетителей, не допуская конфликтов. В те времена, когда полиция не всегда могла быстро вмешаться, такая внутренняя дисциплина была на вес золота.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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