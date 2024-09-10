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Прятаться не стала: жительница Мурино позвонила в полицию и призналась в убийстве мужа

10 сентября 2024 15:00
Прятаться не стала: жительница Мурино позвонила в полицию и призналась в убийстве мужа
Прятаться не стала: жительница Мурино позвонила в полицию и призналась в убийстве мужа
Фото Городовой.ру

Посиделка с алкоголем обернулась трагедией.

Инцидент произошел в ночь на 10 сентября, когда 47-летняя женщина из Мурино набрала экстренные службы и призналась, что их семейные посиделки с мужем на бульваре Менделеева закончились совсем не так, как она рассчитывала. Об этом сообщает 47news.

Как оказалось, после очередного бокала атмосфера в квартире накалилась, и, вместо уютных разговоров, пара серьезно поссорилась. Женщина не выдержала, схватила нож и ударила 41-летнего мужа в грудь. Лезвие прошло недалеко от сердца, и пострадавший скончался прямо на месте.

Теперь женщина оказалась в руках правоохранителей. Ее доставили в отдел полиции, где она проведет время в спецприемнике, пока следственный комитет Ленинградской области выясняет все детали этого трагического вечера.

Интригует вопрос: что же привело к столь резкому повороту событий в семье? Обычная ссора или что-то большее?

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Автор:
Ксения Беловицкая
Город Происшествие
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