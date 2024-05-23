Пять блюд, которые ошибочно считают русскими: пельмени и борщ в их числе

Русская кухня замыкает тройку любимых у россиян. Более высоко оценивают лишь грузинскую и кавказскую. Однако даже жители России не догадываются, что многие знакомые каждому с детства блюда пришли из-за рубежа.

Пельмени

Родиной пельменей на самом деле является Китай. Впервые подобные мучные изделия начали лепить в Древнем Китае еще в 3600 годах до нашей эры. Существует легенда, что придумал их вовсе не повар, а врач Чжан Чжунцзин. В тесто он заворачивал баранину, перец чили и травы. Считалось, что блюдо помогало лечить обмороженные уши. Самое интересное, что такое средство действительно могло работать благодаря усилению кровообращения от острой еды. А уже после появились и широко известные китайские димсамы.

Источник фото: Legion-Media

Борщ

Любимый суп миллионов россиян переняли у балканских народов в XIV веке. До появления всем знакомого рецепта у крестьян было принято просто отваривать рубленую капусту в воде. Новый вариант быстро закрепился и приобрел статус национального блюда.

Источник фото: Legion-Media

Холодец

А это новогоднее лакомство пришло из Западной Европы. Возможно, «прадедом» холодца был французский галантин. Чтобы его приготовить, отваривали мясо птицы, дичи, свинины, телятины и кролика. Далее делали фарш, добавляли специи, яйца и бульон. Когда получившаяся масса застывала, ее подавали на стол.

Источник фото: Legion-Media

Винегрет

Как ни странно, этот салат появился на территории Российской Империи лишь в XIX веке. Рецептуру позаимствовали у англичан. В британской кулинарной книге 1845 года описывалось похожее блюдо под названием «шведский салат». Однако его модернизировали: сельдь из состава ингредиентов заменили на маринованные огурцы и квашеную капусту.

Гречневая каша

Гречку завезли на Русь примерно в XII веке. Причем транспортировали ее не из близлежащих стран, а из Восточной Азии. Считается, что первыми крупу обнаружили тибетские монахи. Только в XVI–XVII веках гречку в России начали употреблять повсеместно, пишет портал 365info.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media