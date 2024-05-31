Пять причин, почему жить на Бали не так уж хорошо: делятся опытные путешественники

Многие россияне выбирают для переезда остров Бали. Казалось бы, это идеальное место для тех, кто устал жить в серости и холоде. Но на деле у райского острова есть немало недостатков, которые могут превратить жизнь здесь в сущий ад.

Климат

На первый взгляд климат идеальный: всегда светит солнце, а столбик термометра редко опускается ниже 27 градусов тепла. Но, оказывается, постоянная жара, которая не особо-то спадает к вечеру, многих изнуряет.

И сезон дождей должен не облегчает ситуацию. Наоборот, в таком случае сильно повышается влажность. Из-за этого белье дома практически не сохнет, а дороги жутко размывает.

А еще район, в котором расположился Бали, является сейсмически неспокойным. Несколько раз в месяц здесь случаются землетрясения магнитудой 3-4 балла, а раз в несколько лет происходят и те, что оцениваются в 6-7 баллов.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Байкеры на каждом шагу

Передвигаться по острову на мотоцикле и впрямь удобно. Учитывая, что здесь это транспортное средство можно арендовать чуть ли не на каждом шагу. В результате из-за большого количества мотоциклистов трафик становится загруженным и создается следующая картина: байкеры носятся чуть ли не по тротуарам, а многие из них, к тому же, еще и очень плохо водят. Так что на дорогах приходится проявлять повышенную внимательность.

Неподходящий рацион

На Бали местные преимущественно едят жареную лапшу или рис. Туристам поначалу такая еда кажется вполне сносной, но со временем начинает хотеться чего-то более сытного и родного. К тому же, местные зачастую перебарщивают с маслом, так что оба гарнира получаются чересчур жирными.

Поэтому приезжим россиянам приходится либо готовить самостоятельно, либо переплачивать в кафе и ресторанах, где подают русскую кухню.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пугающая фауна

Если вы боитесь насекомых, Бали — совершенно не то место, в котором вам будет комфортно жить. Здесь в дом может заползти любая живность: от безобидных гекконов, до муравьев и тараканов, а также змей и скорпионов. Они могут прятаться в шкафах, комодах и под кроватью. Поэтому дом нужно регулярно осматривать.

Что касается улиц, то здесь много бродячих собак, а еще обезьян, которые отличаются особой наглостью и и могут выхватить еду или даже телефон.

Иной ритм жизни

Во-первых, всем, кто привык к доставке продуктов и шопингу на маркетплейсах, здесь будет тяжело. На острове не так хорошо развиты оба сервиса, поэтому за продуктами проще сходить самостоятельно, а доставку одежды и прочих товаров приходится ждать довольно долго.

Во-вторых, те, кто работают на Бали, отмечают, что расслабленная атмосфера острова сбивает настрой и заметно снижает продуктивность. Поэтому перед переездом стоит хорошенько взвесить все «‎за‎» и «‎против», пишет портал «‎Тонкости туризма».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru