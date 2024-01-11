Регион производства — не гарантия: на консервы из свежевыловленной рыбы укажет эта надпись

При выборе консервов в супермаркете большинство покупателей обращают внимание только на регион производства. Считается, что продукция из Дальнего Востока или Калининградской области не может разочаровать. Но это не так. Оказывается, даже среди таких товаров можно встретить изделия из мороженого сырья.

Однако выявить консервы со свежевыловленной рыбой все же реально. Для этого нужно внимательно читать этикетку.

Надпись «Сделано в море» будет свидетельствовать о том, что рыбу выловили и расфасовали без заморозки. А вот пометка «Сделано морем» укажет на то, что продукцию сперва заморозили, а уже на берегу сделали из нее консервы.

Интересно, что даже у одного и того же производителя могут встречаться разные надписи. И внешне этикетки будут почти идентичны. Но у консервов из свежевыловленной рыбы более прозрачный бульон и нежный вкус. Кусочки будут таять во рту.

«Что самое интересное, цена на оба вида консервов одинаковая!» — удивляется автор Дзен-канала «Зоркий».

Источник фото: Дзен-канал «Зоркий»

Источник фото: azerbaijan_stockers/freepik