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Любовь на лесах: граффитист признался в чувствах на реставрируемом памятнике Петербурга

Опубликовано: 13 мая 2025 22:33
Вандализм, граффити, петербург, культура
Любовь на лесах: граффитист признался в чувствах на реставрируемом памятнике Петербурга
Городовой ру

Граффити на реставрируемом храме взбудоражило Петербург.

Петербург, известный своей архитектурой и богатой историей, вновь оказался в центре внимания — на этот раз из-за необычного происшествия. Неизвестный граффитист решил выразить свои чувства, написав о любви прямо на лесах реставрируемого памятника регионального значения на улице Марата.

Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию — от возмущения до иронии.

«Любовное» граффити на Доме Единоверческой церкви

Объектом «художественного выражения» стал Дом Единоверческой церкви святого Николая, который в настоящее время находится на реставрации. Граффитист написал о своей любви прямо на лесах, закрывающих фасад здания.

Это не осталось незамеченным инспекторами ГАТИ, которые незамедлительно отреагировали на нарушение.

Реакция властей: маскировка и замена сетки

Как сообщают в пресс-службе ГАТИ, сразу заменить несколько десятков квадратных метров лесов невозможно. Организация «замаскировала» надпись и закрасила изображение на крыше. В ближайшее время будет решен вопрос о замене сетки или ее покраске.

Дом Единоверческой церкви: история и архитектура

Дом Единоверческой церкви святого Николая — здание с богатой историей. Он был построен в 1826 году по проекту Авраама Мельникова. До 1917 года в здании размещались богадельня для престарелых женщин, женская гимназия и реальное училище единоверческого братства. Здесь проживали единоверческие священники, в том числе епископ Уфимский и Стерлитамакский Симеон Шлеев (причислен к лику святых РПЦ в 2000 году).

После революции дом был национализирован, большая часть квартир переделана в коммунальные, на первом этаже по улице Марата располагались торговые предприятия и предприятия общепита.

В настоящее время здание используется по своему первоначальному историческому предназначению как многоквартирный жилой дом. В 2021 году «Дом Единоверческой церкви св. Николая» был включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, что подчеркивает его важность для истории и культуры города.

Вандализм или романтика: размышления о поступке граффитиста

Многие считают поступок граффитиста актом вандализма и неуважением к историческому наследию города. Другие же видят в этом проявление юношеского максимализма и необычный способ выразить свои чувства. Некоторые даже находят в этом элемент романтики, хотя и не одобряют выбор места для «признания в любви».

В любом случае, это событие заставляет задуматься о том, как важно находить баланс между свободой самовыражения и уважением к истории и культуре.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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