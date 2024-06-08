Рожают по одному ребенку и едят только лапшу: пять устаревших стереотипов о китайцах

О каждом народе есть свои стереотипы, однако не все из них правдивы. Например, россияне мерзнут не меньше, чем жители других стран, а американцы едят не только фаст-фуд. О китайцах у многих тоже сложились определенные предрассудки. Однако некоторые из них давно устарели.

Китайский товар — плохой товар

Многие до сих пор думают, что весь товар, импортируемый из Поднебесной, исключительно плохого качества. На деле же это не так. В Китае есть всемирно известные бренды, которые поднимают планку достаточно высоко. В то же время, как и везде, есть и производства товаров более низкого стандарта. Но качество соответствует цене. Если вещь стоит значительно дешевле аналогов, вероятно, на высокий уровень исполнения рассчитывать не стоит.

Источник фото: Legion-Media

В Поднебесной все дешево

Те, кто бывал с визитом в Китае, могли заметить, что в крупных мегаполисах вовсе не встретишь тех дешевых цен, что на всемирно известном китайском сайте. Разве что на рынках и в переходах. В основном же прайс на все такой же, как в России, а то и выше. Это касается и товаров, и кафе. А вот бюджетные гостиницы в стране найти возможно.

Китайцы едят только рис и лапшу

Китайская кухня весьма разнообразна. Одних только вариантов начинок для пельменей насчитывается больше сотни. Способов готовки продуктов тоже множество. Широко известны утка по-пекински и свинина в кисло-сладком соусе. Есть и весьма изощренные блюда, многие из которых запрещены.

Источник фото: Legion-Media

Нельзя рожать больше одного ребенка

Политику «одна семья — один ребенок» начали проводить в 1979 году из-за того, что население росло слишком быстрыми темпами. Однако уже в 2007 году начались послабления. Сегодня жители Поднебесной могут иметь и троих детей. Однако прежние запреты дали свои плоды: население страны сокращается второй год подряд, в современные молодые люди не стремятся обзавестись большой семьей.

Все китайцы на одно лицо

Так считают лишь те, кто никогда не был в Поднебесной. На самом деле жители разных регионов выглядят по-разному. Например, южные китайцы более смуглые и низкорослые, а северные имеют светлую кожу и более округлые глаза.

Источник фото: Legion-Media

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Источник фото: Legion-Media