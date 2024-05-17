Почему в Китае так популярно кесарево и при чем тут цифра 4

За последние десятилетия процент китайских рожениц, которые предпочитают кесарево, сильно вырос. Женщины массово отказываются от традиционных родов. И дело тут не в медицинских показаниях, как можно подумать, а в суевериях и политике, проводимой государством.

Какую дату в Китае считают несчастливой

Жители Поднебесной верят в магию цифр. Прежде всего это касается китайцев старшего поколения. Они склонны давить на молодых девушек, исходя из суеверий. Как правило, уговоры происходят со стороны свекрови. Часто именно она настаивает на проведении кесарева. Особенно если есть вероятность того, что ребенок появится на свет 4 числа.

Цифра 4 пугает местных настолько, что во многих зданиях нет четвертых этажей, в поликлиниках — палат № 4, а мобильные операторы предлагают номера с четверками дешевле прочих. Все дело в том, что китайский иероглиф, обозначающий цифру 4, очень напоминает слово «смерть» по произношению. Иррациональный страх перед четверкой называют тетрафобией.

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Причем тут жажда наживы врачей

Также немаловажную роль в популяризации кесарева играют врачи. Медикам в платных клиниках просто не выгодно продвигать естественные роды, поскольку времени они занимают больше, а обходятся клиентам дешевле. В результате больницы теряют прибыль. Поэтому пациенток стараются настроить на кесарево еще на ранних этапах беременности.

Источник фото: Legion-Media

Политика «одного ребенка»

Начиная с 1979 года, Китай проводил политику «Одна семья — один ребенок». Сегодня китайцы могут иметь до трех детей, однако былая пропаганда все же возымела эффект. Поскольку женщины хотят ограничиться рождением первенца, то стараются выбрать наиболее безопасный и эффективный путь, чтобы лишний раз не подвергать риску ни себя, ни ребенка, говорится в исследовании Гарвардской медицинской школы.

Тем не менее живущие в Китае россияне отмечают, что в последние годы ситуация начала меняться. Естественные роды стараются популяризировать.

Источник фото: Legion-Media