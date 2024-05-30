Как китайцам удается есть и не толстеть

В Китае довольно редко можно встретить полную молодую девушку или парня. Как правило, вес жители Поднебесной набирают уже в старости. Оказывается, это не связано с изнуряющими диетами или каждодневными занятиями спортом. Есть и не толстеть китайцам помогает правильная еда и еще несколько секретов.

Растительная пища

В рацион китайцев в больших количествах входят продукты растительного происхождения. С их помощью организм насыщается клетчаткой, и человек дольше остается сытым. Граждане Поднебесной отдают предпочтение овощам, фруктам, а также тофу и бобовым.

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Осознанный подход

Китайцы всегда садятся за стол в одно и то же время: в 12:00 и 18:00. В этот период они отвлекаются от всех дел и всецело посвящают себя питанию. Культ еды появился в стране в конце 50-х и начале 60-х, когда 15 миллионов человек умерли от голода. Даже вместо приветствия местные обязательно спросят вас: «Вы уже поели?»

Травяные чаи

В России травяные чаи пьют для того, чтобы расслабиться и успокоить нервы. В Китае же употребляют напитки с самыми разнообразными свойствами. Некоторые из них помогают ускорить обмен веществ и контролировать аппетит. К ним относят обычный зеленый чай, улун и пуэр.

Источник фото: Legion-Media

Небольшие порции

Хороший прием пищи для китайца должен быть разнообразным, но умеренным. Объедаться до боли в желудке никто не будет. На столе всегда много разных блюд, и все их необходимо попробовать, но по чуть-чуть.

Источник фото: Legion-Media

Физическая активность

В Китае принято ежедневно тренировать тело, но не в спортзалах. В стране популярна гимнастика Тай-Цзы, напоминающая смесь национального танца и йоги. Упражняющиеся принимают одну позу за другой, тем самым тренируя мышцы. Также и дети, и взрослые играют в Цзяньцзы. Так называют китайский воланчик, который нужно отбивать не ракетками, а ногами. А если на это нет времени, то в качестве тренажеров велосипеды. Так или иначе свою порцию ежедневной физической нагрузки получает каждый.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media