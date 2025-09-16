Птичье царство в промзоне Санкт-Петербурга: история Турухтанных островов

Турухтанные острова на территории Санкт-Петербурга — это ныне адреса, заводские корпуса и дороги. А ещё в XIX веке здесь были острова, где собирались турухтаны — редкие бекасовые кулики.
Сегодня этот исчезнувший природный уголок стал зелёной легендой Петербурга, где природа и промышленность переплелись в одну историю.
История и происхождение названия
Турухтанные острова находились в нижнем течении реки Екатерингофки, рядом с Угольной гаванью. По одной из версий, название произошло от куликов-турухтанов, гнездившихся здесь. По другой — от крахмальной мануфактуры XVIII века: слово "трухман" в народной речи трансформировалось в "Турухтан".
От природы к индустрии
Когда-то острова были частью реки и служили местом отдыха птиц. Но с развитием Петербурга и строительством Северной верфи в начале XX века их засыпали, и они исчезли с карты города.
Район и современные топонимы
От названия островов произошло обозначение местности Турухтанные Острова — исторического района, ограниченного дорогой в Угольную гавань, проспектом Маршала Жукова, Кронштадтской улицей, Корабельной улицей и акваторией Большого порта Санкт-Петербург.
Сегодня о них напоминают лишь топонимы: дорога на Турухтанные острова, Турухтанный проезд, а также Малая и Большая Турухтанные гавани.