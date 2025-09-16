Городовой / Город / Птичье царство в промзоне Санкт-Петербурга: история Турухтанных островов
Птичье царство в промзоне Санкт-Петербурга: история Турухтанных островов

Опубликовано: 16 сентября 2025 17:46
Сегодня на их месте дороги и заводы, а когда-то здесь гнездились редкие птицы.

Турухтанные острова на территории Санкт-Петербурга — это ныне адреса, заводские корпуса и дороги. А ещё в XIX веке здесь были острова, где собирались турухтаны — редкие бекасовые кулики.

Сегодня этот исчезнувший природный уголок стал зелёной легендой Петербурга, где природа и промышленность переплелись в одну историю.

История и происхождение названия

Турухтанные острова находились в нижнем течении реки Екатерингофки, рядом с Угольной гаванью. По одной из версий, название произошло от куликов-турухтанов, гнездившихся здесь. По другой — от крахмальной мануфактуры XVIII века: слово "трухман" в народной речи трансформировалось в "Турухтан".

От природы к индустрии

Когда-то острова были частью реки и служили местом отдыха птиц. Но с развитием Петербурга и строительством Северной верфи в начале XX века их засыпали, и они исчезли с карты города.

Район и современные топонимы

От названия островов произошло обозначение местности Турухтанные Острова — исторического района, ограниченного дорогой в Угольную гавань, проспектом Маршала Жукова, Кронштадтской улицей, Корабельной улицей и акваторией Большого порта Санкт-Петербург.

Сегодня о них напоминают лишь топонимы: дорога на Турухтанные острова, Турухтанный проезд, а также Малая и Большая Турухтанные гавани.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
