Почему в Петербурге десятки фирм решили оставить работников без прибавки к жалованию?

Порядка пятидесяти организаций в Санкт-Петербурге приняли решение не увеличивать выплаты своим работникам до уровня минимальной заработной платы.
Наибольшую часть таких предприятий составляют управляющие компании и товарищества собственников жилья, сообщает «ДП».
Подобные действия представители этих организаций объясняют непростой ситуацией в экономике и высокими затратами на оплату труда.
Юридически компании вправе отказаться от повышения выплат до минимальных значений при условии подачи письменного обращения в городской комитет по труду и занятости населения с подробным объяснением причин.
К числу подавших подобные заявления также входят некоммерческие структуры, которые занимаются вопросами социальной поддержки. На направление необходимых документов работодателям отведён срок до 15 января.
Некоторое время назад стало известно, что около 76 процентов местных предприятий собираются повысить оплату труда своим коллективам в следующем году. Рост зарплат, по оценкам, будет находиться в пределах ожидаемой инфляции.