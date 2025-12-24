Город-лабиринт: как три луча Петра Великого «расчертили» Петербург

Почему петербургские улицы появились раньше домов?

Петербург — город, который невозможно понять без пешего исследования. Следует “оставаться с ним наедине, наслаждаться музыкой и поэзией камня”, чтобы почувствовать его дух, ощутить дыхание минувших эпох.

Исторические декорации оживают, и улицы начинают рассказывать свои тайны, хранящиеся в граните и фасадах.

Изучение этого города неизбежно ведет к пониманию его уникальной планировки — города, который был “расчерчен на квадратики”, но чье развитие определялось тремя мощными градостроительными лучами.

Первые просеки и стихийная застройка

Первые уличные пространства в Петербурге возникли в 1703 году на Городском (ныне Петроградском) острове.

На начальном этапе строительства, когда все ресурсы были брошены на возведение крепостей, улицы возникали спонтанно — как просеки в густом лесу для нужд строителей.

Позже аналогичный стихийный процесс начался на острове между Невой и Мойкой, где в 1704 году возводилось Адмиралтейство — стратегическая верфь для создания Балтийского флота.

Вокруг крепостных гласисов, необходимых для обзора, селились корабелы и строители, и их жилища возникали хаотично.

Определяющее изменение в подходе произошло после Полтавской битвы в 1709 году. Петр I принял решение сделать строящийся город новой столицей, что запустило процесс плановой застройки.

В 1711 году вверх по течению Невы был заложен Литейный двор. Если в начале улицы возникали вокруг важных объектов вроде Троицкой площади, то после 1709 года прокладка улиц стала целенаправленной.

Словарь определяет улицу как “пространство между двумя рядами домов для прохода или проезда”. В Петербурге же ситуация была обратной:

“Так что не от домика к домику протаптывалась дорожка, а домики появлялись на дорожках!”

Сначала делалась просека в лесу, а уже потом на ней появлялись строения. Из-за нехватки строителей просеки поначалу застраивались лишь с одной стороны — такие “недоделанные” отрезки называли линиями.

Провал амбиций на Васильевском острове

Ярчайший пример плановой застройки, основанной на “квадратиках”, виден на карте Васильевского острова. Именно здесь Петр задумал разместить центр Петербурга, превратив остров в “Маленькую Голландию”, испещренную каналами.

Изначально остров был подарен Меншикову, но затем царь изъял его для реализации своего грандиозного замысла 1716 года, разработанного архитектором Доменико Трезини.

План предполагал три продольных канала (будущие проспекты), которые должны были пересекаться узкими поперечными, создавая строгую сетку. Вдоль каналов должны были располагаться дома с обеих сторон, формируя линии.

Работы велись под руководством Меншикова, и поперечные каналы прорыли вплоть до 13-й линии. Однако проект потерпел крах:

“каналы получились такие узкие, что лодки, плывущие с двух сторон, носами упирались, как бараны, и разъехаться уже не могли”.

С приходом Екатерины II, чьи предки в спешке засыпали зловонные водоемы, полноценные улицы на острове сформировались из двух линий домов по бокам засыпанных каналов.

Три луча, определившие судьбу столицы

Пока на Васильевском острове шло строительство, возникла необходимость в соединении Адмиралтейства с Александро-Невским монастырем, заложенным в 1710 году как духовный центр и место паломничества.

Для этого была проложена “першпектива” — широкая дорога, ставшая позднее Невским проспектом.

Новый виток в градостроительстве наступил после разрушительных пожаров 1736 и 1737 годов, уничтоживших множество деревянных построек с соломенными крышами.

Это привело к созданию Комиссии о Санкт-Петербургском строении в 1737 году под руководством архитектора Петра Еропкина. Еропкин заложил основу современного центра, используя популярный прием «трёхлучие».

Три магистральные улицы — Невский проспект, Гороховая улица и Вознесенский проспект — веером разошлись от Адмиралтейской башни. Этот приём создавал иллюзию:

“Адмиралтейство повсюду. Оно словно отражается в зеркалах и многократно повторяется!”

На эти три луча, подобно нитям паутины, стали “нанизываться всё новые и новые улицы”, которые со временем разрастались, пересекались и усложняли первоначальный план.

