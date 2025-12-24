Городовой / Полезное / Слышали про глупый швейцарский закон о походе в туалет ночью? Проверили, существует ли он на самом деле
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Город на Неве лихорадит: Роспотребнадзор фиксирует новый подъём заболеваемости гриппом Город
С 32 мужчинами на острове: Робинзон Крузо из Японии стала изгоем после возвращения Полезное
Город-лабиринт: как три луча Петра Великого «расчертили» Петербург Город
Почему в Петербурге десятки фирм решили оставить работников без прибавки к жалованию? Город
Наука против мифов: помогут ли маски от выпадения волос Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Слышали про глупый швейцарский закон о походе в туалет ночью? Проверили, существует ли он на самом деле

Опубликовано: 24 декабря 2025 19:39
туалет в Швейцарии
Слышали про глупый швейцарский закон о походе в туалет ночью? Проверили, существует ли он на самом деле
Фото: Городовой.ру

Говорят, что даже душ принять ночью там нельзя.

Вы слышали байку о том, что в суперпунктуальной Швейцарии после 22:00 запрещено смывать воду в туалете и принимать душ под страхом огромного штрафа?

Этот «факт» кочует по десяткам русскоязычных и даже некоторых иностранных сайтов, выдавая его за образец абсурдного, но реального швейцарского закона. Пора развенчать этот миф раз и навсегда — всё не так.

Откуда ноги растут? Искажение реальных правил

Зерно правды есть, но оно микроскопическое. В Швейцарии действительно существует концепция «ночной тишины» (обычно с 22:00 до 07:00), закреплённая в полицейских указах на уровне кантонов или городов. Однако эти правила не содержат и никогда не содержали прямых запретов на смыв или душ.

Закон формулируется обтекаемо: запрещено «деструктивное поведение», причиняющее чрезмерный шум. Под это определение подпадают действия вроде громких вечеринок, ремонта, перестановки мебели или игры на барабанах посреди ночи. А вот обычные бытовые действия, необходимые для жизни, к этому не относятся.

Что говорят юристы и эксперты?

Швейцарская ассоциация арендаторов (самая крупная организация в стране) даёт по этому поводу однозначный комментарий.

Специалисты, включая юрисконсульта Руди Спёндлина, утверждают: правила, запрещающие принимать душ или пользоваться туалетом ночью, не имеют юридической силы, даже если они прописаны в договоре аренды. Они считаются несоразмерными и нарушающими базовые права жильцов.

Эксперты подчёркивают: сосед или арендодатель может попросить быть потише, но жаловаться в полицию на звук спускаемой воды — бесперспективно. Правоохранительные органы просто не станут рассматривать такие «нарушения».

Итог: где правда?

Правда в том, что швейцарцы ценят тишину и уважают покой соседей. Но их законы написаны здравомыслящими людьми. Поэтому вы спокойно можете представить, как житель Цюриха в полночь принимает душ, а потом смывает воду в унитазе, не боясь штрафа. Главное — не начинать в это время сверлить стены или танцевать чечётку. А миф о запрете прочно занимает место в швейцарских рейтингах «самых дурацких баек о нашей стране».

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью