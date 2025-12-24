Слышали про глупый швейцарский закон о походе в туалет ночью? Проверили, существует ли он на самом деле

Говорят, что даже душ принять ночью там нельзя.

Вы слышали байку о том, что в суперпунктуальной Швейцарии после 22:00 запрещено смывать воду в туалете и принимать душ под страхом огромного штрафа?

Этот «факт» кочует по десяткам русскоязычных и даже некоторых иностранных сайтов, выдавая его за образец абсурдного, но реального швейцарского закона. Пора развенчать этот миф раз и навсегда — всё не так.

Откуда ноги растут? Искажение реальных правил

Зерно правды есть, но оно микроскопическое. В Швейцарии действительно существует концепция «ночной тишины» (обычно с 22:00 до 07:00), закреплённая в полицейских указах на уровне кантонов или городов. Однако эти правила не содержат и никогда не содержали прямых запретов на смыв или душ.

Закон формулируется обтекаемо: запрещено «деструктивное поведение», причиняющее чрезмерный шум. Под это определение подпадают действия вроде громких вечеринок, ремонта, перестановки мебели или игры на барабанах посреди ночи. А вот обычные бытовые действия, необходимые для жизни, к этому не относятся.

Что говорят юристы и эксперты?

Швейцарская ассоциация арендаторов (самая крупная организация в стране) даёт по этому поводу однозначный комментарий.

Специалисты, включая юрисконсульта Руди Спёндлина, утверждают: правила, запрещающие принимать душ или пользоваться туалетом ночью, не имеют юридической силы, даже если они прописаны в договоре аренды. Они считаются несоразмерными и нарушающими базовые права жильцов.

Эксперты подчёркивают: сосед или арендодатель может попросить быть потише, но жаловаться в полицию на звук спускаемой воды — бесперспективно. Правоохранительные органы просто не станут рассматривать такие «нарушения».

Итог: где правда?

Правда в том, что швейцарцы ценят тишину и уважают покой соседей. Но их законы написаны здравомыслящими людьми. Поэтому вы спокойно можете представить, как житель Цюриха в полночь принимает душ, а потом смывает воду в унитазе, не боясь штрафа. Главное — не начинать в это время сверлить стены или танцевать чечётку. А миф о запрете прочно занимает место в швейцарских рейтингах «самых дурацких баек о нашей стране».