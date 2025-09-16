Корейские Гавайи и небоскребы над морем: куда поехать за солнцем и впечатлениями в Южной Корее

Южная Корея, известная своими технологиями и динамичной культурой, предлагает также прекрасные возможности для морского отдыха.
От живописных вулканических ландшафтов до шумных пляжей с небоскребами — страна готова удивить даже самых искушенных туристов.
Куда ехать за пляжным отдыхом порталу «Городовой» подсказала учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь.
«Корейские Гавайи» — остров Чеджудо: рай для релакса и активностей
Этот остров, прозванный “корейскими Гавайями”, привлекает туристов своими “красивыми вулканическими пейзажами” и множеством пляжей, таких как Хепчже и Чунмун.
Здесь можно найти как умиротворение на берегу моря, так и развлечения для активного отдыха.
“Достаточно большое количество отелей, всевозможных развлечений”, — добавляет Ансталь.
Это делает Чеджудо универсальным направлением.
Пусан и Канвондо: небоскребы, фестивали и чистейшее море
Пусан, второй по величине город Южной Кореи, предлагает разнообразие пляжного отдыха.
Пляж Хэундэ, “усеянный небоскребами и отелями”, славится проводимыми там фестивалями.
Для любителей ночной жизни и тусовок идеально подойдет пляж Квангалли, откуда открывается вид на мост Гванген (Алмазный мост).
Провинция Канвондо является идеальным местом для пляжного отдыха.
"Тоже красивое место, восточное побережье, очень чистая вода, белый песочек, поэтому очень красиво".
Также стоит обратить внимание на пляжи провинции Чхунчхон-Намдо и Инчхон.
За пределами пляжей: дворцы, храмы и демилитаризованная зона
Южная Корея — это не только море.
Помимо пляжного отдыха, стоит посетить Сеул с его королевскими дворцами и современной архитектурой.
Исторический город Кенджу поразит буддийскими храмами, а Пусан, помимо пляжей, предложит “колоритную культуру древнюю”.
Для тех, кто ищет необычные впечатления, доступны тематические парки, такие как Корейская народная деревня, или поездка в демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей.
“Хотя, казалось бы, как можно быть настолько разными, когда вы находитесь так близко”, — удивляется Ансталь, говоря о контрасте между двумя Кореями.