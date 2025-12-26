Колесов приоткрыл завесу: главный сюрприз новогодней петербургской погоды

Синоптик сообщил, что потепление в городе ожидается не раньше 6–7 числа месяца.

Ведущий специалист городского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что в Санкт-Петербурге к концу декабря закончится оттепель. Уже с 27 числа ожидается переход осадков из дождя в мокрый снег, а ближе к вечеру — просто снег. С этого момента температура начнет постепенно понижаться.

С 28 декабря в городе установятся минусовые значения: в дневные часы столбики термометров будут показывать от -1 до -3 градусов.

В ночное время в центре Петербурга температура опустится до -8, в пригородах будет холоднее.

По словам Колесова, погодные условия до Нового года существенных изменений не претерпят, и на праздничные дни прогноз не изменится.

Дневные показатели будут держаться в диапазоне от минус трех до минус пяти, причем по всей территории ожидаются снежные осадки. Серьезных погодных катаклизмов синоптики не прогнозируют. Колесов уточнил:

«Не ожидается таких циклонов, которые завалили бы нас снегом и создали какие-то сложные погодные условия».

В новогоднюю ночь температура составит от -5 до -10 градусов. На протяжении первой недели января сохранится холодная погода, а по ночам местами возможно понижение до минус 10 — минус 15.

Ближе к 6 или 7 января ожидается приближение атмосферного фронта, который может принести кратковременное потепление.

Ранее специалисты отмечали, что петербуржцев ждет снежная и морозная ночь встречи Нового года. Сильных снегопадов не ожидается, однако зима, по словам синоптиков, обещает быть стабильной и по-настоящему холодной как минимум до окончания праздничных выходных.

