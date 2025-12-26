В красной икре этих брендов точно не будет кишечной палочки: зато другие сели в лужу

Без красной икры новогодний стол — не стол. Но выбирая баночку, можно нарваться не только на деликатес, но и на серьёзные проблемы со здоровьем. Специалисты Роскачества прямо перед праздниками проверили продукцию более чем двадцати брендов, и результаты шокируют — в икре пяти известных марок обнаружена кишечная палочка.

«Лузеры» этого сезона, чью продукцию покупать точно не стоит — «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра». Кишечная палочка в их продукции — прямое нарушение безопасности.

В икре марок «МорМер» и «Горчаков» превышены показатели по общему микробному числу, что говорит о возможном несоблюдении условий хранения, а в продукте «Москва на волне» не в норме количество дрожжей. И даже в, казалось бы, безобидной икре «365 дней» специалисты нашли превышение по соли.

Но есть и хорошие новости — ряд брендов прошли проверку без замечаний. Среди тех, кто справился на отлично — «Очень нежная», «Камчатское море», «Меридиан», «Путина», «Ашан» и «ВкусВилл». Их продукция соответствует всем стандартам качества и безопасности.

Главный совет от экспертов прост: всегда читайте этикетку. На ней должно быть чётко указано «икра лососевая зернистая». Если вы видите расплывчатые формулировки вроде «икорный продукт» или «рыбный деликатес» — перед вами имитация, и её лучше обойти стороной. Удачных покупок и безопасного праздника!