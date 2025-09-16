«Стоимость может быть разная»: во сколько обойдется отдых в Южной Корее

Мечты об отдыхе в Южной Корее могут показаться дорогостоящими, но реальные затраты на путешествие зависят от множества факторов — от выбора тура до личных предпочтений в питании и развлечениях.

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь поделилась с порталом «Городовой» примерными расчетами, помогающими сориентироваться в ценовом диапазоне.

«180-190 тысяч на двоих» — ориентир для туроператора

Наталья Ансталь Туризм “Касательно стоимости. Здесь на самом деле стоимость может быть разная”, — отмечает Наталья Ансталь.

При покупке готового турпакета “условно скажем 180-190 тысяч на двоих” — это примерный ориентир. Такая сумма включает в себя перелет, проживание и, как правило, некоторые экскурсии или услуги.

Однако, для тех, кто предпочитает самостоятельное планирование, цифры могут отличаться.

Самостоятельное путешествие: детализация расходов

"Если вы покупаете авиаотели отдельно, самостоятельно, то, например, авиабилеты порядка 70-100 тысяч рублей будут стоить".

Стоимость отелей варьируется “где-то в районе там 30-35 тысяч рублей”, но это сильно зависит от уровня комфорта и расположения.

“Опять же в зависимости от того что вы хотите”, — подчеркивает эксперт.

«Питание на свою ногу»: бюджет на еду и развлечения

“Плюс питание каждый тут уже кушает на свою так сказать ногу и от своих возможностей”, — говорит Ансталь.

На еду стоит заложить “порядка 20 тысяч рублей”, но эта сумма может значительно варьироваться.

Помимо основных расходов, необходимо учесть “траты на всевозможные переезды”, если планируются поездки между городами.

“Если вы будете ездить на какие-либо экскурсии… это тоже все, конечно, нужно закладывать”, — напоминает эксперт.

Таким образом, итоговая стоимость отдыха в Южной Корее может существенно отличаться, в зависимости от выбранного формата путешествия и личных предпочтений.

Цены актуальны на момент публикации.