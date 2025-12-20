Городовой / Город / Культура, дороги и поддержка семей: Беглов подвёл итоги года в Петербурге
Культура, дороги и поддержка семей: Беглов подвёл итоги года в Петербурге

Опубликовано: 20 декабря 2025 00:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Доходы Санкт-Петербурга увеличились на 78 миллиардов рублей.

Александр Беглов подвёл итоги 2025 года в эфире телеканала «78». Основной новостью стало утверждение последнего городского участка ШМСД Главгосэкспертизой.

Теперь все части магистрали в черте Санкт-Петербурга получили согласование, и в будущем году планируется проведение строительства по всей протяжённости дороги, включая новый мост через Неву.

Большой Смоленский мост возводится с опережением ранее намеченных сроков. Уже смонтирован разводной пролёт, и к началу следующей навигации оба крыла, каждое весом по 400 тонн, смогут обеспечивать беспрепятственный пропуск судов по Неве. Беглов отметил:

«С опережением графика строим Большой Смоленский мост. Там уже установлен разводной пролёт. К началу следующей навигации его крылья по 400 тонн каждое будут подниматься и опускаться. И обеспечивать движение судов по Неве»

Одновременно в Горской ведутся подготовительные работы для всесезонного курортного комплекса «Санкт-Петербург Марина»: создаются инженерные коммуникации, проектируется и строится транспортная инфраструктура северной части города.

Город получил казначейский кредит на строительство нового коллектора. Эти действия позволят улучшить доступность территорий и коммунальные услуги.

В 2025 году городской бюджет был скорректирован в сторону увеличения доходной части на 78 миллиардов рублей. Такой рост позволяет укреплять социальные программы для семей с детьми, участников специальной военной операции, а также жителей старшего поколения.

Северная столица оказалась в числе первых, кто реализует шесть новых мер поддержки детей в рамках нацпроекта «Семья».

В рамках этих шагов предусмотрены следующие выплаты и пособия:

  • Единовременная выплата 1 млн рублей для погашения ипотеки при рождении третьего и последующих детей.
  • Компенсация 50% стоимости обучения многодетным семьям в образовательных учреждениях города.
  • Бесплатная услуга «Социальная няня» для семей студентов, а также пособие в размере 100 тыс. рублей беременным студенткам, обучающимся очно.

Градоначальник отметил, что приоритетом остаётся забота о сохранении культурного наследия Петербурга. Ведётся восстановление исторических строений — возвращаются прежний облик храмам, обновляются фасады и крыши вдоль Невского проспекта.

Также в городе открыли Центр современного искусства имени Курёхина, а в 2026 году планируется открытие нового концертного зала в Театре имени Шаляпина на Английской набережной.

Завершается реставрация фасадов Петропавловской крепости, продолжаются работы в соборе Петра и Павла в Петергофе, Князь-Владимирском соборе и Гатчинском дворце, а также в Большой Хоральной синагоге.

При поддержке руководства страны Петербургу возвращена легендарная киностудия «Ленфильм». По словам Беглова, восстановление и обновление культурных объектов продолжится в последующие годы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
