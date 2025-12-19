Городовой / Город / Личная проверка: Беглов допускает запуск трамвая по маршруту «Славянка» к концу 2025 года
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Культура, дороги и поддержка семей: Беглов подвёл итоги года в Петербурге Город
Почему «Фрау Мария» не всплыла: необъяснимое исчезновение груза, которое довело Екатерину II до отчаяния Общество
Два дня — два чуда Петербурга: куда пойти 20 и 21 декабря бесплатно Город
Екатерина II «выгнала» этот дворец из столицы: история о том, как любимая дача Елизаветы Петровны была стерта с карт Петербурга Город
Холостяцкие дни сочтены: манулу Шу скоро привезут невесту Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Туризм
Категории
Общество Спорт

Личная проверка: Беглов допускает запуск трамвая по маршруту «Славянка» к концу 2025 года

Опубликовано: 19 декабря 2025 23:00
Личная проверка: Беглов допускает запуск трамвая по маршруту «Славянка» к концу 2025 года
Личная проверка: Беглов допускает запуск трамвая по маршруту «Славянка» к концу 2025 года
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Глава города проведёт личную инспекцию для оценки безопасности дорожного движения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о возможности запуска трамвая по маршруту «Славянка» к концу 2025 года. Он сделал это заявление в ходе программы в эфире телеканала «78».

Глава города добавил, что в последнюю неделю декабря петербуржцев ждёт ряд значимых для мегаполиса событий.

Беглов также отметил, что запуск трамвая по этой линии запланирован на следующую неделю. Он подробно рассказал о технологической сложности нового направления и указал, что маршруту выделена отдельная линия, не связанная напрямую с основной городской сетью.

Новые вагоны и остановочные пункты будет обслуживать специализированная компания, отличная от привычного «Горэлектротранса».

Беглов подчеркнул своё личное участие в проверке безопасности:

— Поэтому лично сам я должен убедиться, что это безопасно. Если безопасность будет полностью соблюдена и все документы будут подписаны, сам проеду лично, если это будет сохранено, то до конца года запустим. Если будут какие-то нюансы, то тогда, пока не устранят все замечания, пуска не будет,

— пояснил губернатор.

В начале декабря стало известно, что первый участок трамвайной линии «Славянка» уже получил необходимое разрешение на ввод в эксплуатацию. Подготовительные работы близятся к завершению.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью