Личная проверка: Беглов допускает запуск трамвая по маршруту «Славянка» к концу 2025 года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о возможности запуска трамвая по маршруту «Славянка» к концу 2025 года. Он сделал это заявление в ходе программы в эфире телеканала «78».
Глава города добавил, что в последнюю неделю декабря петербуржцев ждёт ряд значимых для мегаполиса событий.
Беглов также отметил, что запуск трамвая по этой линии запланирован на следующую неделю. Он подробно рассказал о технологической сложности нового направления и указал, что маршруту выделена отдельная линия, не связанная напрямую с основной городской сетью.
Новые вагоны и остановочные пункты будет обслуживать специализированная компания, отличная от привычного «Горэлектротранса».
Беглов подчеркнул своё личное участие в проверке безопасности:
— Поэтому лично сам я должен убедиться, что это безопасно. Если безопасность будет полностью соблюдена и все документы будут подписаны, сам проеду лично, если это будет сохранено, то до конца года запустим. Если будут какие-то нюансы, то тогда, пока не устранят все замечания, пуска не будет,
— пояснил губернатор.
В начале декабря стало известно, что первый участок трамвайной линии «Славянка» уже получил необходимое разрешение на ввод в эксплуатацию. Подготовительные работы близятся к завершению.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».