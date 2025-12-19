Городовой / Общество / Почему «Фрау Мария» не всплыла: необъяснимое исчезновение груза, которое довело Екатерину II до отчаяния
Почему «Фрау Мария» не всплыла: необъяснимое исчезновение груза, которое довело Екатерину II до отчаяния

Опубликовано: 19 декабря 2025 23:30
Фрау Мария
Почему «Фрау Мария» не всплыла: необъяснимое исчезновение груза, которое довело Екатерину II до отчаяния
Городовой ру

Тайна корабля «Фрау Мария» остается одной из самых интригующих загадок морской истории.

На холодных глубинах Балтийского моря покоится груз, предназначенный лично для императрицы Екатерины II, — коллекция произведений искусства, чей возраст перевалил за два с половиной столетия.

Роковой рейс из Амстердама

В начале осени 1771 года в Амстердамском порту была проведена операция, искусно замаскированная под рутинную торговую сделку.

Небольшое голландское судно «Фрау Мария» приняло на борт нечто, способное вызвать зависть у любого европейского монарха: десятки ящиков с живописью голландских мастеров, тончайший мейсенский фарфор, золотые статуэтки, серебро и редчайшие табачные трубки.

Весь этот бесценный багаж направлялся прямо в коллекцию Екатерины Великой.

Корабль вышел в море в начале сентября, и казалось, что путь до Санкт-Петербурга будет быстрым и предсказуемым. Однако Балтика, как известно, не прощает самоуверенности.

В начале октября, близ Аландских островов, судно попало в чудовищный шторм. Ветер валил снасти, а волны вздымались выше мачт. Когда корабль потерял управление и ударился о подводные скалы, шансов на спасение сокровища не оставалось.

Экипаж и пассажиры смогли достичь ближайшего острова, но сама «Фрау Мария» медленно затонула, унося с собой бесценные шедевры.

Необъяснимое исчезновение

Императрица не смирилась с потерей и немедленно приказала начать поиски. Место крушения было известно, однако безуспешность операций озадачила всех. Обычно деревянные ящики с грузом должны были всплыть, но в тот раз этого не произошло.

Это давало надежду, что корабль ушел под воду относительно целым. Тем не менее, все усилия ни к чему не привели.

Секрет свинцовой консервации

Историки до сих пор предполагают, что в трюмах покоятся сотни шедевров, включая полотна Герарда Доу, Паула Поттера, Метсю, Ваувермана и Адриана ван де Вельде.

Ученые уверены, что для столь важной перевозки использовалась особая упаковка. Картины помещали в свинцовые тубусы, которые затем герметизировали воском и смолой для защиты от влаги и агрессивной морской соли.

Специалисты считают, что многие из этих полотен пережили два с половиной века в ледяной воде, “практически нетронутыми”.

Находка века и политический тупик

О «Фрау Марии» почти забыли на два столетия. Лишь в конце XX века финские исследователи возобновили поиски. В 1999 году сонар поискового судна четко зафиксировал очертания корпуса на глубине около 40 метров.

Дайверы, спустившись на дно, обнаружили корабль XVIII века в поразительной сохранности — словно законсервированный временем. Палуба, борта, даже мачтовые опоры остались на месте.

С тех пор вокруг находки не утихают международные споры. Россия, Финляндия и Нидерланды предъявляют права на груз, каждый видя в нем часть своей истории.

Планировались грандиозные подъемы и международные выставки, меценаты готовы были выделить миллионы евро, но все уперлось в юридические и политические разногласия.

Финляндия объявила место крушения охраняемой археологической зоной, выступив против извлечения судна из-за опасности его разрушения.

Сегодня доступ к останкам строго ограничен. В музеях Хельсинки и Амстердама выставляются лишь 3D-реконструкции, а сам корабль продолжает лежать в холодных водах.

Остается надеяться, что предназначенный Екатерине II груз, чей потенциальный вес оценивается до 1,5 миллиарда евро, когда-нибудь будет поднят.

И если полотна действительно хранятся в свинцовых тубусах, картины старых мастеров вновь засияют красками. А пока «Фрау Мария» остается самым загадочным подводным музеем Европы.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
