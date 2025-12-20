Городовой / Город / Петербург на два дня забудет про зиму: 20–21 декабря до +5 и дожди
Опубликовано: 20 декабря 2025 00:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге в выходные 20 и 21 декабря ожидается аномально тёплая погода.

В Санкт-Петербурге ожидаются последние тёплые выходные уходящего года. 20 и 21 декабря температура воздуха ночью может подняться до плюс 5 градусов. Такие значения для декабря считаются весьма необычными для города на Неве.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга, отметил в социальной сети: существенных осадков 19 декабря прогнозировать не стоит, хотя будет облачно. Уже к ночи на субботу ожидаются дожди, которые продолжатся и в течение дня.

В воскресенье, 21 декабря, осадки сохранятся, но их интенсивность уменьшится. После необычно тёплой ночи столбики термометров начнут опускаться. С понедельника температура понизится и достигнет отметок от минус 3 до минус 8 градусов.

Затем к середине недели на улицах Петербурга, вероятно, появится первый заметный снег. Тёплый период подходит к концу, и уже в ближайшие дни в городе наступит привычная для зимы погода.

Эксперты подчёркивают, что делать выводы о том, какой будет погода в новогодние праздники, пока преждевременно.

Автор:
Юлия Аликова
