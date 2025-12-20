Городовой / Город / Спад аварийности на дорогах Петербурга: Смольный озвучил точную цифру
Спад аварийности на дорогах Петербурга: Смольный озвучил точную цифру

Опубликовано: 20 декабря 2025 01:00
Global Look Press / Zamir Usmanov/

Власти Петербурга сообщили о снижении числа дорожно-транспортных происшествий в городе на 11 процентов по итогам 2025 года.

В Санкт-Петербурге по итогам уходящего года зафиксировано заметное сокращение числа дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили в администрации города, за 11 месяцев количество аварий уменьшилось на 11%.

Эта информация была озвучена 18 декабря на итоговом заседании комиссии, занимающейся вопросами безопасности на дорогах.

Во время встречи участники обсудили не только снижение дорожно-транспортных происшествий, но и вопросы, связанные с обеспечением безопасных перевозок на муниципальном транспорте, а также меры по ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Были намечены основные направления работы на будущий год, включая задачи по сохранению стабильной ситуации на улицах города.

К числу приоритетных задач руководители отнесли завершение реализации специальных программ по оснащению дорожной инфраструктуры современными техническими средствами, что планируется завершить к 2025 году.

Помимо этого, на 2026 год намечено обновление и установка 57 дополнительных светофоров на ключевых маршрутах мегаполиса. Подобные меры должны способствовать дальнейшему снижению аварийности.

Юлия Аликова
