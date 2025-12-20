Спад аварийности на дорогах Петербурга: Смольный озвучил точную цифру

В Санкт-Петербурге по итогам уходящего года зафиксировано заметное сокращение числа дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили в администрации города, за 11 месяцев количество аварий уменьшилось на 11%.
Эта информация была озвучена 18 декабря на итоговом заседании комиссии, занимающейся вопросами безопасности на дорогах.
Во время встречи участники обсудили не только снижение дорожно-транспортных происшествий, но и вопросы, связанные с обеспечением безопасных перевозок на муниципальном транспорте, а также меры по ликвидации последствий аварийных ситуаций.
Были намечены основные направления работы на будущий год, включая задачи по сохранению стабильной ситуации на улицах города.
К числу приоритетных задач руководители отнесли завершение реализации специальных программ по оснащению дорожной инфраструктуры современными техническими средствами, что планируется завершить к 2025 году.
Помимо этого, на 2026 год намечено обновление и установка 57 дополнительных светофоров на ключевых маршрутах мегаполиса. Подобные меры должны способствовать дальнейшему снижению аварийности.
