Штрафы за отсутствие регистрации: как Госдума меняет рынок аренды в Петербурге, и почему владельцы квартир в панике

Налоговая «беседа» и «перекрестный опрос»: как государство закручивает гайки для арендодателей.

Введение штрафов для владельцев квартир за отказ оформлять временную регистрацию жильцам — тема, которая будоражит рынок аренды.

Возникает вопрос: насколько это нововведение повлияет на ситуацию в Петербурге, и какие риски несут арендодатели?

Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская разъяснила порталу «Городовой» тонкости законодательства.

«Закон уже существует 5 лет»: о штрафах за отсутствие регистрации

Вопреки распространенному мнению, закон, предусматривающий штрафы для арендодателей за непредоставление временной регистрации, не является новым.

Елена Ковалерова-Павловская Риелтор “Закон о том, что арендодателя тоже могут штрафовать за то, что он не предоставил временную регистрацию, он уже существует… лет 5, как уже думаю я”, — отмечает Елена Ковалерова-Павловская.

Практика судебных решений по этому вопросу уже есть. Возможно, “начнут отслеживать более тщательно и штрафовать дабы собрать деньги в казну”, но кардинально рынок это не изменит.

Временная регистрация ни к чему не обязывает: мифы и реальность

В последнее время, по словам эксперта, население стало более грамотным. Многие понимают, что временная регистрация ни к чему не обязывать, никаких последствий для себя не несет.

К тому же, “временная регистрация снимается автоматически”: по истечении указанного срока арендатору не нужно будет специально ее аннулировать.

Кому нужна временная регистрация? География имеет значение

Важный нюанс: временная регистрация нужна не всем.

"Это не касается граждан, которые прописаны в области, а проживают в городе, например, прописаны в Ленинградской области, а арендуют в Санкт-Петербурге. Здесь не нужна такая временная регистрация".

Это правило действует и для других регионов.

Однако, если человек приехал из другого региона, то ему прописка нужна.

"Происходит наведение порядка. Все мы должны платить налоги, раз хотим получать блага от государства, и наши законы, соблюдать. А так получается: арендодатель налог не хочет платить, регистрировать тоже не хочет, только хочет денежки получать".

«Будут гайки закручивать по налогам»: риски для арендодателей

По мнению Ковалеровой-Павловской, больше всего арендодателям сейчас стоит опасаться не столько штрафов за регистрацию, сколько усиления контроля со стороны налоговых органов.

“Здесь больше, конечно, сейчас будут гайки закручивать по налогам за аренду, отслеживать все платежи”.

Если государство видит регулярные поступления на счет физического лица, “его приглашают в налоговую инспекцию на беседу”.

Эта “очень неприятная процедура” часто приводит к тому, что 99% “сознаются, попадают на большие штрафы и налоги”.