Воздухоплавательный парк: забытая станция и первая авиационная школа Петербурга

Отсюда начинались эксперименты с дирижаблями, шарами и голубиной почтой.

Станция "Воздухоплавательный парк" появилась по пути в Царское Село и обязана своим названием дореволюционному Учебному воздухоплавательному парку, существовавшему здесь с 1885 по 1910 год. Именно отсюда началась история военного воздухоплавания в России.

Рождение воздухоплавательной команды

В декабре 1884 года военный министр Пётр Ванновский добился решения о создании подразделения аэронавтов. Уже в феврале 1885-го под руководством поручика Александра Кованько появилась первая в армии Воздухоплавательная команда.

В задачи входили работа с шарами, связь, фотография и даже голубиная почта.

Первые полёты и аэросъёмка

6 октября 1885 года состоялся первый удачный перелёт: воздушный шар стартовал отсюда и достиг Новгорода. В экипаже был Кованько — человек, сделавший в 1886 году первую воздушную фотосъёмку Петербурга.

Снимки города с высоты до 1350 метров стали началом новой науки.

Учебный парк и дирижабли

В конце XIX века команда выросла в полноценный Учебный воздухоплавательный парк. Здесь действовали мастерские, метеостанция и голубиная станция.

В начале XX века возвели огромный эллинг для дирижаблей: проезжая мимо, пассажиры Николаевской дороги узнавали по нему, что приближаются к нужной станции.

В 1909 году с этого аэродрома поднялся первый в России управляемый аэростат "Лебедь".

Значение и наследие

В 1910 году парк был преобразован в Офицерскую воздухоплавательную школу, с которой сотрудничали Менделеев и Жуковский. Здесь зарождалась отечественная авиация, отсюда стартовали аэростаты и дирижабли, а топоним "Воздухоплавательный парк" уцелел в названии станции.