Городовой / Город / Воздухоплавательный парк: забытая станция и первая авиационная школа Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Воздухоплавательный парк: забытая станция и первая авиационная школа Петербурга

Опубликовано: 16 сентября 2025 17:14
Воздухоплавательный парк
Воздухоплавательный парк: забытая станция и первая авиационная школа Петербурга
Городовой ру

Отсюда начинались эксперименты с дирижаблями, шарами и голубиной почтой.

Станция "Воздухоплавательный парк" появилась по пути в Царское Село и обязана своим названием дореволюционному Учебному воздухоплавательному парку, существовавшему здесь с 1885 по 1910 год. Именно отсюда началась история военного воздухоплавания в России.

Рождение воздухоплавательной команды

В декабре 1884 года военный министр Пётр Ванновский добился решения о создании подразделения аэронавтов. Уже в феврале 1885-го под руководством поручика Александра Кованько появилась первая в армии Воздухоплавательная команда.

В задачи входили работа с шарами, связь, фотография и даже голубиная почта.

Первые полёты и аэросъёмка

6 октября 1885 года состоялся первый удачный перелёт: воздушный шар стартовал отсюда и достиг Новгорода. В экипаже был Кованько — человек, сделавший в 1886 году первую воздушную фотосъёмку Петербурга.

Снимки города с высоты до 1350 метров стали началом новой науки.

Учебный парк и дирижабли

В конце XIX века команда выросла в полноценный Учебный воздухоплавательный парк. Здесь действовали мастерские, метеостанция и голубиная станция.

В начале XX века возвели огромный эллинг для дирижаблей: проезжая мимо, пассажиры Николаевской дороги узнавали по нему, что приближаются к нужной станции.

В 1909 году с этого аэродрома поднялся первый в России управляемый аэростат "Лебедь".

Значение и наследие

В 1910 году парк был преобразован в Офицерскую воздухоплавательную школу, с которой сотрудничали Менделеев и Жуковский. Здесь зарождалась отечественная авиация, отсюда стартовали аэростаты и дирижабли, а топоним "Воздухоплавательный парк" уцелел в названии станции.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».