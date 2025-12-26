Городовой / Город / Ёлки в золоте: во сколько москвичам обошёлся праздничный блеск столицы?
Ёлки в золоте: во сколько москвичам обошёлся праздничный блеск столицы?

Опубликовано: 26 декабря 2025 03:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Создатели новой части популярной киносерии объявили о начале дополнительных съёмочных дней, чтобы доработать отдельные сцены фильма.

Дискуссия о затратах на оформление городских улиц к Новому году разгорелась между жителями Москвы и Санкт-Петербурга.

На этот раз дополнительный резонанс придали слова председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского о реальных расходах на праздничное оформление.

В эфире радиостанции «Комсомольская правда в Петербурге» Бельский выразил мнение, что сумма, объявленная как расходы Москвы на декорации — 400 миллионов рублей — не соответствует действительности. По его словам, затраты Москвы в этой сфере могут достигать примерно 19 миллиардов рублей.

Что касается Санкт-Петербурга, расходы на новогоднее убранство города в 2025 году увеличились по сравнению с прошлым годом и составили около 1,7 миллиарда рублей.

В социальных сетях жители обоих городов часто обсуждают различия во внешнем виде и количестве праздничных украшений.

Пользователи отмечают разницу в подходе и бюджете каждого мегаполиса, сравнивают оформление и комментируют потраченные суммы.

На данный момент общие расходы на украшения в Северной столице достигли рекордного уровня за последние годы.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
