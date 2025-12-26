Ёлки в золоте: во сколько москвичам обошёлся праздничный блеск столицы?

Дискуссия о затратах на оформление городских улиц к Новому году разгорелась между жителями Москвы и Санкт-Петербурга.
На этот раз дополнительный резонанс придали слова председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского о реальных расходах на праздничное оформление.
В эфире радиостанции «Комсомольская правда в Петербурге» Бельский выразил мнение, что сумма, объявленная как расходы Москвы на декорации — 400 миллионов рублей — не соответствует действительности. По его словам, затраты Москвы в этой сфере могут достигать примерно 19 миллиардов рублей.
Что касается Санкт-Петербурга, расходы на новогоднее убранство города в 2025 году увеличились по сравнению с прошлым годом и составили около 1,7 миллиарда рублей.
В социальных сетях жители обоих городов часто обсуждают различия во внешнем виде и количестве праздничных украшений.
Пользователи отмечают разницу в подходе и бюджете каждого мегаполиса, сравнивают оформление и комментируют потраченные суммы.
На данный момент общие расходы на украшения в Северной столице достигли рекордного уровня за последние годы.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».