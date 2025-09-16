Городовой / Город / Шпалерная улица: как Петербург отказался от великой перспективы
Шпалерная улица: как Петербург отказался от великой перспективы

Опубликовано: 16 сентября 2025 16:13
Шпалерная улица
Улица хранит следы утраченной архитектурной перспективы города.

Сегодня Шпалерная улица кажется обычной магистралью в центре Петербурга. Но если встать ближе к Смольному, легко заметить: когда-то здесь был бульвар, а сама улица была значительно шире.

Как Растрелли всё задумал

Если мысленно продолжить линию этого бульвара, перспектива выводила бы взгляд прямо на шпиль Петропавловского собора. Так архитектор Бартоломео Растрелли соединял Смольный с главным символом города — изящным архитектурным штрихом, связывающим две доминанты Петербурга.

Практичность против замысла

История пошла по другому пути. Город быстро рос, и решающим фактором стала стоимость земли, а не красота перспективы. Перестройки и уплотнение застройки стёрли изначальный замысел широкой улицы с бульваром.

Неосуществлённый акцент Смольного ансамбля

Есть и ещё одна деталь. В проекте Растрелли Смольный ансамбль должен был завершаться колокольней высотой около 170 метров.

Она могла стать выше Петропавловского шпиля и главным акцентом панорамы города. Но война и смерть Елизаветы Петровны прервали строительство, и грандиозная башня так и осталась на чертежах.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
