Улица 2-й Луч Петербурга: последнее напоминание о Царском городке

Улица 2-й Луч — узкая дорожка среди кварталов Невского района. Сейчас это обычная городская улица с домами разного времени, но направление и название — единственные напоминания о планировке, задуманной для особого микрорайона начала XX века.

Любопытные детали

Улица появилась в конце XIX века (фактически с 1908 года) при планировании Стеклянного городка, как часть четвёртого луча проекта.

Проект предусматривал радиально-кольцевую планировку: четыре луча (улица-луч) и пять кругов (улицы-круги).

1-й, 3-й и 4-й Лучи исчезли или трансформировались: часть вошла в Хрустальную улицу, часть — в Профессора Качалова; 3-й Луч — в промзоне.

Название "2-й Луч" — бюрократически сохранилось, но архитектурных следов проекта почти не осталось.

История проекта

Проект "Царского городка" был одобрен на рубеже XX века как масштабное расширение Петербурга. Идея: радиальная планировка с улицами, расходящимися от центра, окружёнными круговыми проездами. Завершение планировалось к 1902 году, к 200-летию города.

Однако исполнение не состоялось: реализация затормозилась, и застройка практически не произошла. Улицы только начали прокладывать, но основной замысел так и остался на бумаге.

Что осталось

Сегодня это тихая улочка среди жилых кварталов, где лишь название напоминает о грандиозной идее начала XX века.