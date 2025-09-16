Фарфор, ювелирные изделия и шопперы: как творчество «особенных» людей покоряет Петербург

Дом социального обслуживания «Серафимовский» в Петербурге демонстрирует, как творчество может преобразить жизни людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Подопечные учреждения, многие из которых имеют особенности здоровья, нашли свой путь к признанию, превратившись в настоящих художников, чьи работы выставляются в знаковых арт-пространствах города и даже за его пределами.

Краски, рамы, карандаши — это важно для самооценки

Специалист по связям с общественностью Дома «Серафимовский» Ольга Смешнова рассказала порталу «Городовой» о важности выставочной деятельности для подопечных.

“Что нам жизненно необходимо для самооценки подопечных, стремления выводить их на выставки авторские, собственные”.

Поддержка неравнодушных подписчиков, которые начали помогать Дому «Серафимовский» с “красками, рамами, карандашами”, позволила проводить десятки выставок.

Некоторые проходили в “самых больших выставочных пространствах” Петербурга и даже Москвы.

“Каждая выставка… дает смысл куда-то одеться, нарядиться, почувствовать свою важность”, — отмечает Смешнова.

«Первооткрыватель»: правда, которая раскрепощает

Ольга Смешнова считает себя “первооткрывателем”, которая, несмотря на сомнения коллег, смогла показать, что “люди похожи, мы просто мало рассказываем”.

Ее подход основан на “правде”, на том, чтобы показать, что "это не просто инвалид, парализованный на коляске, что у него есть мысли, мечты, истории, таланты”.

В отличие от “отчетных, сухих, не индивидуальных” выступлений других учреждений, “Серафимовский” делится историями каждого человека, позволяя подписчикам, увидеть то, чего они не ожидали.

"То есть очень сложно увидеть свет среди людей, у которых трудные судьбы. И самое сложное — показать этот свет. И вот в этом была моя задача".

От рисунков на салфетках до фарфора и ювелирных изделий

Успех выставок привлек внимание.

“После каждой выставки находились люди, которые проникались к нам”, — рассказывает Смешнова.

Появились новые подписчики, готовые помочь с красками и холстами.

Коллаборации с Императорским фарфоровым заводом, ювелирным домом и создание фирменных шопперов с иллюстрациями подопечных — все это стало возможным благодаря неравнодушию.

“Мы мечтаем о новых выставках и сотрудничать с производствами, чтобы наши картины украшали посуду, текстиль”, — делится планами Смешнова.

Сейчас сувениры, картины, а также иные товары с уникальными рисунками художников Дома социального обслуживания «Серафимовский» можно купить в свободной продаже. Они уже стали частью городской культуры.