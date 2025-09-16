Самый необычный двор Петербурга: история художника Нельсона

Один человек, двор на Полозовой и много красок.

Нельсон Искандарян — уличный художник и бард. В начале 2010-х он поселился в полуподвале дома на улице Полозова — вместе с животными и своими картинами — и начал преображать унылый двор: раскрашивал стены, ставил инсталляции из старых машин, велосипедов и игрушек.

Так родилась неформальная городская достопримечательность, куда стали ходить экскурсии.

Самый необычный двор города

Яркие надписи, ручные фигурки, жигули на постаменте — все это сделало пространство узнаваемым и пожалуй самым необычным двором Петроградской стороны. Со временем часть объектов коммунальные службы вывезли, росписи местами закрасили, но двор продолжал жить и меняться.

Подвал, кошка и угрозы выселения

Нельсон обустроил маленькую каморку-мастерскую в подвале; рядом жили его подопечные — ворон, собака и кошка. В 2022–2023 годах ему пришли уведомления освободить помещение: разгорелась история о выселении, которая вызвала большой общественный резонанс.

Когда вмешался Пиотровский

После публикаций в СМИ и обращений горожан вопрос взял на контроль вице-губернатор Борис Пиотровский.

Выселение приостановили, пообещав оформить документы; сам Нельсон рассказывает, что именно благодаря вмешательству его оставили в подвале.

Что сейчас

Сегодня "двор Нельсона" на Полозовой по-прежнему существует как живой арт-двор.

И хоть часть старых объектов исчезла, художник продолжает обновлять пространство, а туристы и жители с удовольствием заглядывают к нему в гости.

Актуальные новости и фотографии Нельсон публикует на своей странице.