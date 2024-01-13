С этим тестом пирожки будут мягкими, как пух: и через день не зачерствеют

Домашние пирожки могут долго быть мягкими и воздушными с правильным тестом. Обычные дрожжевые изделия зачерствеют уже на следующий день, но ситуация в корне изменится с картофельным отваром. Попробуйте хотя бы раз, чтобы увидеть поразительный результат.

Вам понадобятся:

мука — 700 г,

картофельный отвар — 500 мл,

сухие дрожжи — 11 г,

сахар — 2 ст. л.,

соль — 0,5 ч. л.,

подсолнечное масло — 3 ст. л.

Смешайте около 500 граммов муки с дрожжами. В теплый картофельный отвар добавьте сахар, соль и масло. Мелкими порциями объедините две заготовки. Высыпьте на стол оставшуюся муку и замесите тесто. В середине процесса смажьте руки растительным маслом.

Оставьте заготовку на пару часов, пока не поднимется. Далее можно положить внутрь начинку и приступить к жарке, говорится на Дзен-канале «Кухня наизнанку».

Источник фото: Изображение от Nadya Spetnitskaya на Unsplash