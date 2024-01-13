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С этим тестом пирожки будут мягкими, как пух: и через день не зачерствеют

С этим тестом пирожки будут мягкими, как пух: и через день не зачерствеют
Рецепт пухового теста для пирожков

Нужно добавить секретный ингредиент.

Домашние пирожки могут долго быть мягкими и воздушными с правильным тестом. Обычные дрожжевые изделия зачерствеют уже на следующий день, но ситуация в корне изменится с картофельным отваром. Попробуйте хотя бы раз, чтобы увидеть поразительный результат.

Вам понадобятся:

  • мука — 700 г,
  • картофельный отвар — 500 мл,
  • сухие дрожжи — 11 г,
  • сахар — 2 ст. л.,
  • соль — 0,5 ч. л.,
  • подсолнечное масло — 3 ст. л.

Смешайте около 500 граммов муки с дрожжами. В теплый картофельный отвар добавьте сахар, соль и масло. Мелкими порциями объедините две заготовки. Высыпьте на стол оставшуюся муку и замесите тесто. В середине процесса смажьте руки растительным маслом.

Оставьте заготовку на пару часов, пока не поднимется. Далее можно положить внутрь начинку и приступить к жарке, говорится на Дзен-канале «Кухня наизнанку».

Источник фото: Изображение от Nadya Spetnitskaya на Unsplash

Общество Кулинария Рецепты
13 января 2024 09:45
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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