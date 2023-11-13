Сэкономите на химчистке: удалить пятна от косметики с пуховика проще, чем кажется

Как в домашних условиях удалить с пуховика пятно от косметики

Достаточно один раз протереть материал вот чем.

Воротник нового пуховика первым попадает под раздачу из-за косметики на лице. Но нести одежду в химчистку не придется. Удалить пятна можно в домашних условиях, да и все нужные средства наверняка найдутся у каждой хозяйки.

Проще всего отмыть следы от пудры или румян. Поможет обычный раствор из хозяйственного мыла или геля для душа. Смочите в нем салфетку и протрите загрязненный участок. Процедуру можно повторить, если результат заметен не сразу.

С помадой дела обстоят сложнее, так как в ее составе присутствуют воск и масла. Понадобится более тяжелая «артиллерия» в виде соды или зубной пасты. В случае с белой тканью можно использовать перекись водорода, говорится на сайте «Чистим Все».

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